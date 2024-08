BGFI Business School : 113 nouveaux diplômés pour la promotion 2023

Ecouter l'article

Le samedi 27 juillet 2024 BGFI Business School (BBS) a célébré la remise de diplômes de la promotion 2023 lors d’une cérémonie organisée au siège de BGFI Holding Corporation. Ce sont 113 nouveaux diplômés qui sont désormais prêts à intégrer le marché de l’emploi, apportant leurs compétences dans les secteurs de la banque, de la finance, de l’assurance et du management.

La cérémonie a été rehaussée par la présence du PDG du groupe BGFI, Henri Claude Oyima, qui a salué les efforts et la détermination des étudiants tout au long de leur parcours académique. Parmi les 113 diplômés, 86 ont obtenu une licence et 27 ont décroché un master. Cette diversité de niveaux académiques témoigne de la richesse des programmes offerts par BBS et de l’engagement de l’école à former des professionnels compétents dans divers domaines.

113 étudiants de BBS prêts pour le marché de l’emploi

Les diplômés ont suivi des cursus rigoureux de 1 500 heures pour le cycle licence et 960 heures pour le cycle master. Ces parcours incluaient des stages en entreprise d’une durée moyenne de 3 mois pour les licences 3 ou 6 mois pour le master 2 leur permettant d’acquérir des compétences théoriques et pratiques essentielles dans leurs domaines respectifs. C’est plein de sérénité que le Directeur de BBS, le Professeur Pamphile Mezui-Mbeng a garanti laisser s’envoler cette nouvelle promotion qu’il sait équipée pour les défis à venir. « Les lauréats de la promotion 2023 (…) sont prêts à relever les défis et agir en professionnels accomplis pour contribuer à leur tour à la performance des entreprises de nos pays », a-t-il garanti.

Les lauréats ont tenu à remercier le groupe BGFIBank et leur établissement, BBS pour la formation de qualité qu’ils ont reçue tout en garantissant de mettre ces acquis à profit dans le nouveau chapitre qui s’ouvre à eux. « Ce jour marque le début d’une nouvelle aventure, dans laquelle nous continuerons à mettre en pratique les connaissances et les valeurs inculquées par BBS », a déclaré Cassandra Longa Biye, porte-parole des nouveaux diplômés pour la circonstance cité par Gabon actu.

Pour rappel, depuis 16 ans, BGFI business school s’est consacré à la formation d’une jeunesse africaine qualifiée et distinguée. L’établissement offre des formations diplômantes ainsi que des parcours en continu pour les professionnels, s’inscrivant dans une démarche d’adéquation formation-emploi visant à réduire le chômage. L’école privée envisage la construction d’un nouveau campus qui accueillera un millier d’étudiants et l’ouverture de nouvelles filières dès la rentrée 2024-2025. Ces projets visent à répondre aux fluctuations du marché de l’emploi et à former davantage de jeunes talents.