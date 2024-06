Bac technologique 2024 : près de 100% d’admis au second tour 

Ecouter l'article

Les résultats du second tour du baccalauréat session juin 2024, publiés ce vendredi 28 juin, ont révélé un taux de réussite exceptionnel de 97,43 % pour les élèves de l’enseignement technique et professionnel. Cette performance marque une augmentation significative par rapport aux résultats du premier tour, où seulement 44,87 % des candidats avaient réussi. Au terme de cette phase de rattrapage, le taux de réussite global pour l’enseignement technique et professionnel atteint les 82,15 %.

Si moins de la moitié des candidats avaient réussi leur examen au premier tour, le second tour a permis de relever considérablement la courbe du taux d’admission. Avec 97,43 % des candidats admis au second tour, le taux de réussite global pour l’enseignement technique et professionnel s’établit à 82,15 %. En dépit de cette performance, le taux de réussite global pour cette année est légèrement inférieur à celui de l’année scolaire dernière. En 2023, le taux de réussite pour l’enseignement technique et professionnel s’élevait à 84,44 %.

Un taux de réussite en baisse de 2,29%

Conformément au calendrier du ministère de l’Éducation nationale, les résultats du second tour du baccalauréat session juin 2024 ont été rendus publics ce vendredi. Selon les données officielles, sur les 3361 candidats qui se sont présentés au baccalauréat technique et professionnel cette année, 2761 ont été admis, soit 82,15 %. Parmi eux, 1508 ont obtenu leurs diplômes dès le premier tour (44,87%) et, 1253 (37,28%) l’ont décroché au terme de la phase de rattrapage. Ce sont donc 600 candidats qui n’ont malheureusement pas été jugés dignes de cette session 2024, soit 567 recalés au premier tour contre seulement 33 au second tour.

Si cette année quasiment tous les candidats au second tour ont décroché leur baccalauréat, le taux de réussite global pour l’enseignement technique et professionnel est moins bon que celui de l’année précédente. Selon nos confrères de Tv+Afrique pour la session 2023, l’enseignement technique avait enregistré un taux de réussite de 84,44% quand pour la session 2024 il a réalisé 82,15% soit une baisse de 2,29%. Les candidats recalés peuvent faire des réclamations depuis le 22 juin 2024 et ce jusqu’au 2 juillet prochain.