Bac 2024 : 22 candidats en situation de handicap admis au 1er tour 

Rendus publics, le samedi 22 juin dernier, les résultats du baccalauréat général de la session juin 2024 ont révélé que sur les 46 personnes en situation de handicap qui se sont présentées cette année, 22 ont été admises au 1er tour. Soit un taux de réussite de 47,83%. Une statistique en chute libre de 20,97% par rapport à l’année précédente.

C’est par le biais des plateformes X-gest et Kewa que les candidats au baccalauréat général ont consulté leurs performances. Pour cette session 2024, 22 des 46 candidats en situation de handicap s’étant présentés ont été jugés dignes dès le 1er tour. La baisse de plus de 20% relevée par la Direction générale des examens et concours (DGEC)du taux de réussite interroge sur les obstacles auxquels peut être confrontée cette frange de la population.

Un taux de réussite en baisse

Cette session a enregistré une participation plus importante des personnes vivant avec un handicap par rapport à l’année précédente. En 2023, ils étaient 22 à prendre part à cet examen avec un taux de réussite de 68,18%. En 2024, ils étaient 46, mais seuls 22 ont obtenu leur parchemin dès le 1er tour, soit 47,83%.

La session 2024 voit une baisse significative du taux de réussite chez les personnes en situation de handicap. Sur les 46 candidats présents, 22 ont été admis d’office, 19 ont été déclarés admissibles pour le second tour, et 5 ont été ajournés. Cela se traduit par un taux de réussite de 47,83%, un taux d’admissibilité de 41,30%, et un taux d’échec de 10,87%.

La baisse de plus de 20% du taux de réussite parmi les personnes en situation de handicap soulève des questions sur les défis spécifiques auxquels elles sont confrontées. Des efforts supplémentaires doivent être faits pour fournir un soutien adapté, des ressources pédagogiques accessibles, et un environnement d’examen favorable pour ces candidats. L’augmentation du nombre de candidats en situation de handicap montre une prise de conscience et un engagement croissant, mais les résultats indiquent que des mesures supplémentaires sont nécessaires pour améliorer leur taux de réussite.