Akanda : les habitants du carrefour Chantal déplorent la dégradation des routes secondaires

Ecouter l'article

Dans la commune d’Akanda, au nord de Libreville, les habitants du quartier Carrefour Chantal ne savent plus à quel saint se vouer. Dans un article publié ce 11 juillet 2024 par Gabonactu, ces derniers fustigent l’état de dégradation avancée des voiries secondaires, rendant de facto l’accès quasi difficile pour les véhicules notamment de transport urbain.

Akanda créée en 2013 est la plus jeune commune du pays. Si au fil des années elle a vu sa population s’agrandir, les infrastructures de base n’ont pas toujours suivi cette dynamique, à l’instar du Carrefour Chantal. S’agissant de « l’axe Carrefour Chantal-Cité Parlementaire », c’est un véritable calvaire, il semblerait au dire des habitants que les travaux de pavage qui pourtant avaient bien débuté ne sont jamais arrivés à terme. Résultat des courses, cette voie secondaire qui devait faciliter leur déplacement aujourd’hui s’apparente à une « piste d’éléphants », comme le souligne notre confrère.

À quand une route praticable pour les habitants du Carrefour Chantal ?

En s’enfonçant davantage dans le quartier, ce sont des nids de poule et des cratères qui accueillent les riverains, preuve d’une forte dégradation de l’axe. Une situation que déplorent les habitants pointant du doigt, l’abandon de ce chantier. « pourtant les travaux de cette route étaient réalisés par une société qui a subitement disparu un bon matin. Les autorités doivent rattraper cette entreprise et l’obliger à terminer son chantier pour que l’impunité doit cesser dans ce pays ». Un véritable calvaire qui en dépit d’avoir un impact sur le bien-être des populations, coûte également cher « Je ne compte plus le nombre de fois que je passe chez le mécanicien chaque semaine pour réparer les bobos sur mon vieux ‘’teuf-teuf’’ », s’est plaint un autre résident du quartier Carrefour Chantal.

Comptant sur la réactivité du Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI) qui a lancé à travers le pays une série de travaux de réhabilitation des routes principales et secondaires, les habitants n’ont pas manqué de crier leur détresse à l’endroit des plus hautes autorités de la transition afin que le désarroi qui les anime depuis toujours prenne fin. « Nous voyons tous les jours à la télé qu’on répare les routes presque partout à Libreville dans les quartiers les plus reculés, sauf ici. Nous nous sentons oubliés par la transition alors que le ‘’Carrefour Chantal’’ se trouve dans une agglomération résidentielle, en plein développement » a confié une riveraine. Gageons que ce cri de détresse parviendra aux oreilles de qui de droit.