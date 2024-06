Affaire BLA : le Gen. Oligui Nguema appelé à plus d’humanité

Ecouter l'article

Déjà en situation critique à Nice, dans le département des Alpes-Maritimes, sans le sud de la France, où il demeure en soins intensifs après avoir été baladé par la justice gabonaise, Brice Laccruche-Alihanga est un cas spécifique à traiter comme la décence de la morale l’impose. Toute chose qui implique une décision forte du Gen. Brice Clotaire Oligui Nguema, président du Conseil supérieur de la magistrature, qui devrait faire acter l’abandon les charges contre ce compatriote abusivement affaibli par le clan Bongo-Valentin.

Dans un article de la rédaction de Gabon Media Time (GMT) nous montrions le caractère illogique et donc illégal de l’opération scorpion initiée par le clan Bongo-Valentin pour régler des comptes à des compatriotes avec qui, ils n’étaient en odeur de sainteté. Des procédures irrégulières aux détentions arbitraires, la plupart des affaires intentées par la justice gabonaise dans le cadre de l’opération scorpion, aux ordres des tenants du pouvoir déchu, ne reposaient sur des preuves incontestables. Le président de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema, lui-même avait déclaré à Oyem que les personnalités incarcérées étaient injustement emprisonnées. Les acquittements à la pelle prononcés au cours de la session criminelle spécialisée en sont la preuve palpable.

BLA, cible trop parfaite en quête de justice

S’il serait présomptueux de dire que Brice Laccruche-Alihanga est un saint aux mains blanches, il reste que l’imputation d’une charge doit reposer sur des éléments probants et contraignants. Ce qui n’a jamais été le cas pour l’ancien Directeur de cabinet d’Ali Bongo Ondimba. Qu’on se le dise, BLA et ses proches, étaient les cibles du clan Bongo-Valentin manipulé par ceux qui se retrouvent aujourd’hui derrière les barreaux pour avoir mis le pays à terre : la Young Team.

Rien que cet élément mis en exergue par Brice Clotaire Oligui Nguema et le CTRI suffirait à interrompre les poursuites contre les victimes de la régente, Sylvia Bongo Ondimba. C’est assurément en bon croyant et humain, que le Président de la Transition a permis à BLA de ne pas rendre l’âme sous la double pression de la maladie et de la justice et en permettant son évacuation vers la France. Seulement, le président du Conseil supérieur de la magistrature gagnerait à aller plus loin en abandonnant les charges tout simplement. Une mesure qui aura le mérite de restaurer l’image de la justice et partant de participer au processus de guérison de celui qui aura été détenu plus de 4 ans pour des suppositions vengeresses.

Qui peut être apaisé en sachant que le motif de l’aggravement de sa situation sanitaire le guette à son retour ? Personne. En citoyen plein d’humanité et soucieux du devenir des hommes de lois et de leur considération dans la société, Me Anges Kevin Nzigou a suggéré une initiative louable au Chef de l’État. « Le président de la Transition, Brice Clotaire Oligui Nguema, a montré son humanité, il doit continuer sur cette voie. L’abandon des charges, (contre Brice Laccruche Alihanga,NDLR) s’imposait déjà pour la crédibilité de la justice », a-t-il souligné. Gageons que la sagesse qui est l’apanage du président de la Transition le conduira à une décision dans les tout prochains jours.