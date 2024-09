Abdijan : l’ANAC Gabon présente au Forum sur les transports de la BAD 

Ecouter l'article

L’Agence nationale de l’aviation civile (ANAC) du Gabon a récemment pris part au deuxième Forum sur les Transports, organisé par la Banque Africaine de Développement (BAD) à Abidjan, en Côte d’Ivoire. Cet événement, qui s’est tenu sous le thème « L’Afrique en mouvement – Accélérer la connectivité durable des transports et de la logistique », a réuni des acteurs clés et des experts du secteur des transports venus de tout le continent. L’objectif principal était de débattre des défis et opportunités liés à l’amélioration des infrastructures de transport en Afrique, notamment en termes de connectivité, de durabilité et d’innovation.

Le forum a servi de plateforme de dialogue entre les gouvernements, les agences nationales de régulation, les organisations internationales et le secteur privé. Il a permis de discuter des moyens de renforcer les initiatives conjointes visant à améliorer l’efficacité du transport et de la logistique sur le continent africain. La BAD a souligné l’importance de la connectivité accrue, élément essentiel pour soutenir le développement économique de l’Afrique, notamment dans le cadre de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECA). Les discussions ont également mis en lumière l’importance d’un réseau de transport intégré pour faciliter les échanges commerciaux entre les pays africains.

Le rôle de l’ANAC Gabon et l’essor du transport aérien

L’ANAC Gabon, représentée par Gregue Nguele et Ralph Asseko, respectivement Conseiller technique du Directeur général et Chef de Service statistiques et études économiques, a témoigné de l’engagement du Gabon à s’intégrer pleinement dans les initiatives continentales visant à améliorer les infrastructures de transport. Alors que les échanges intra-africains continuent de croître, le Gabon se positionne comme un acteur stratégique dans la chaîne logistique régionale, avec un focus particulier sur le transport aérien.

Le récent lancement de Fly Gabon, la nouvelle compagnie aérienne nationale, est un exemple concret de cette dynamique. Cette initiative s’inscrit dans la stratégie du pays visant à développer des infrastructures de transport modernes et efficaces, capables de soutenir l’intégration régionale et d’ouvrir de nouvelles perspectives de coopération économique.

Le forum a conclu sur la nécessité d’une action concertée entre les gouvernements, le secteur privé et les institutions internationales pour bâtir un réseau de transport durable et intégré à travers l’Afrique. Ce réseau serait un atout majeur pour renforcer les ambitions du Gabon en matière de transport et de logistique, tout en créant des opportunités de collaboration à l’échelle régionale et continentale.

L’ANAC Gabon réaffirme son engagement à mettre en œuvre les meilleures pratiques pour le développement du secteur aérien national, en veillant à concilier croissance et durabilité dans ses projets futurs.