Turquie : 24/7 assistance désormais partenaire du groupe Liv hospital

Les discussions amorcées en novembre 2023 entre 24/7 Assistance et le groupe turc Liv Hospital ont abouti le vendredi 07 juin 2024. À cet effet, les deux parties ont procédé à la signature d’un partenariat pour une prise en charge des évacuations sanitaires (Evasan) en Turquie et ce, en présence de l’Ambassadeur du Gabon en Turquie, Jean Bernard Avouma.

Ce partenariat marque le début d’une collaboration entre 24/7 Assistance, une entreprise renommée pour ses services d’assistance médicale, et Liv Hospital, un groupe hospitalier turc de premier plan. La signature de cet accord, fruit de plusieurs mois de négociations, vise à améliorer l’accès aux soins de santé pour les patients gabonais et à renforcer les échanges médicaux entre le Gabon et la Turquie.

Un partenariat pour une meilleure prise en charge

Pendant plusieurs mois, les deux parties ont examiné en profondeur les termes du partenariat, en se concentrant sur la rationalisation des coûts et l’amélioration de la prise en charge. Le CEO de 24/7 Assistance, Maurice Pebadi Engandzas lors de ses prospections en Turquie, a été particulièrement impressionné par l’organisation et le matériel de pointe du groupe Liv Hospital. « Tel fut ma stupéfaction devant le niveau du plateau technique accompagné de la bonne organisation en matière de prise en charge des patients étrangers », a-t-il déclaré. C’est cet intérêt qui a conduit aux négociations et finalement à la conclusion du partenariat qui s’est déroulée en présence de l’Ambassadeur du Gabon en Turquie, Jean Bernard Avouma.

Photo de famille au terme de la signature © D.R.

Créée il y a environ 15 ans en Afrique du Sud, 24/7 Assistance s’est installée au Gabon, où elle effectue des évacuations sanitaires (evasan) principalement vers l’Afrique du Sud. Ce partenariat avec Liv Hospital ouvre désormais une nouvelle destination pour les patients gabonais, s’inscrivant dans la volonté de la structure d’offrir des solutions optimales en matière de prise en charge.

Ce partenariat vise également à renforcer la coopération sanitaire entre le Gabon et la Turquie. En offrant des soins de haute qualité et un suivi continu des patients, 24/7 Assistance et Liv Hospital ambitionnent d’améliorer significativement la prise en charge des patients gabonais. Le personnel de suivi accompagnera les patients pendant et après les soins, assurant ainsi une transition en douceur et une récupération optimale.