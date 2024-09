Santé : les gestes sauveurs lors d’une crise d’épilepsie 

Ecouter l'article

Maladie neurologique chronique, l’épilepsie se manifeste par la répétition spontanée de crises, provoquées par l’hyperactivité d’un groupe de neurones dans le cerveau. En l’absence de connaissance et de prise en charge adéquate, un individu en crise pourrait perdre la vie. Face à cette situation, il est urgent de sensibiliser les uns et les autres sur les bons gestes à adopter pour sauver la vie de ces derniers.

Savons nous comment réagir ou quoi faire lorsque nous sommes en présence d’une personne en pleine crise d’épilepsie ? C’est l’épineuse question à laquelle l’on est tenté d’apporter une réponse qui permettra de venir en aide aux personnes atteintes de l’épilepsie. En effet, ces dernières sont déjà mises à l’écart dans la société en raison de la maladie qui faudrait le reconnaître est beaucoup plus considérée comme quelque chose de mystique, ajouter à la prise en charge à ce jour qui est très mauvaise. Les personnes atteintes d’épilepsie sont livrées à elles-mêmes.

S’il est très vrai que la sensibilisation permet de sortir des conceptions erronées et des attitudes négatives, il est tout de même judicieux de rappeler à l’opinion les gestes sauveurs à exécuter qui contribue à lutter contre l’épilepsie. De ce fait, le neurologue, le Dr Gilles Huberfeld, recommande d’accompagner la personne en pleine crise d’épilepsie « si elle chute, on l’accompagne au sol pour ne pas qu’elle se blesse. On éloigne tout objet pointu qui se trouve à proximité de la personne et on la laisse faire la crise d’épilepsie. Il ne faut pas empêcher ou les mouvements convulsifs ou les tremblements. » a-t-il confié, tout en insistant sur le fait de ne rien introduire dans la bouche de la personne en crise convulsive.

En effet, le fait d’introduire un objet dans la bouche d’un épiletique en pleine crise n’empêchera pas la victime de se mordre la langue au contraire en cas de mauvaise manipulation celui qui porte assistance risque d’être gravement mordu. Mais le principal geste sauveur au-delà de tout est toujours de consulter un médecin afin de définir les causes de la survenue de cette crise. Il est important de préciser que l’épilepsie est la seconde maladie neurologique par sa fréquence de migraine.



Selon l’Organisation mondiale de la santé « environ 19 % des personnes atteintes d’épilepsie souffrent de migraines ». Bien qu’il existe plusieurs formes d’épilepsie, la bonne nouvelle est qu’elle se traite médicalement. Au Gabon, dans le cadre de la lutte contre cette affection, il en ressort que 6 000 personnes ont été enregistrées depuis 2014 sur tout le territoire national, d’après l’ONG Observatoire international pour l’intégrité et la dignité de la famille ( OIIDF).