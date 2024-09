Santé : De la nécessité d’accorder du temps de repos aux yeux 

Ecouter l'article

Assez négligée, pourtant la santé oculaire est essentielle pour garantir une bonne santé mentale et favoriser le bien-être. Dans le but de préserver la vision d’un plus grand nombre, l’Ophtalmologue, Dr. Guy Jonathan Eyene lors d’un entretien exclusif accordé à Gabon Media Time le samedi 31 août 2024, a tenu à sensibiliser les populations sur les bonnes habitudes à adopter à savoir la règle 20-20-20 afin de réduire la fatigue oculaire.

L’oeil est un organe complexe et ce en raison de sa sensibilité à plusieurs facteurs notamment, les écrans auxquels sont constamment exposés les enfants et les adultes. La pollution, le pollen, une mauvaise alimentation,le tabagisme,les produits chimiques peuvent également occasionner une sensation de gène et dans les cas les plus graves causer des infections. Face à cette situation, le spécialiste des yeux rappelle qu’il est essentiel de prendre soin de nos yeux.

La règle de 20-20-20 une solution primordiale pour le bien-être des yeux

En effet, bien que la fatigue oculaire ne constitue en aucun cas une fatalité, il est tout de même crucial de changer certaines habitudes qui favorisent ce risque via la règle 20-20-20, une pratique simple et efficace particulièrement utile pour les personnes qui passent beaucoup de temps devant les écrans. « La règle de 20-20-20 veut que toutes les 20 minutes on fasse une pause de 20 secondes, et pendant ces 20 secondes on regarde quelque chose à une distance de 20 pieds c’est-à-dire au-delà de 3 mètres » a expliqué le Dr. Guy Jonathan Eyene.

Pour le spécialiste, cette méthode devrait permettre à l’œil de se reposer et redonner de facto des forces à l’organe. Une solution que les parents d’élèves, en cette période scolaire, devraient intégrer, compte tenu du temps que les enfants passent à l’école, et du temps d’exposition aux écrans. Outre cette solution, pour bien prendre soin des yeux il est également important de « rincer les yeux avec du sérum physiologique pour prévenir et éviter les effets irritants, et Vérifier sa vue auprès d’un professionnel ».