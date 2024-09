Référendum : Jean Valentin Leyama dénonce l’illogisme de certains parlementaires

Ecouter l'article

Dans un post Facebook, l’honorable Jean Valentin Leyama, député de la transition au Gabon, a vivement critiqué ses collègues parlementaires pour leur manque de rigueur dans le débat en cours sur le référendum. Connu pour ses interventions incisives, le député de la transition ne s’est pas retenu de dénoncer ce qu’il considère comme une incohérence flagrante dans le comportement de certains de ses pairs.

Alors que des amendements devraient être apportés au projet de loi portant Constitution gabonaise, Jean Valentin Leyama a exprimé son indignation face à la pratique, selon lui, absurde de certains parlementaires qui ont encouragé un vote en faveur du référendum sans avoir préalablement pris le temps de lire le texte en question. Pour l’intéressé, il est peu, voire pas logique, d’avoir donné quitus à une chose et s’ouvrir à des modifications portant sur cette dernière.

Les parlementaires dos au mur !

Dans sa publication faite le dimanche 15 septembre 2024, l’honorable député a souligné que « pour être cohérent avec soi-même, les parlementaires qui ont appelé à voter Oui au référendum sans avoir préalablement lu le texte, ne devraient pas déposer des amendements ! ». Cette déclaration met en lumière un phénomène récurrent au sein de l’hémicycle : le suivisme aveugle de certains représentants du peuple nommés par le Président de la transition.



Par ailleurs, il pointe du doigt la contradiction qu’il peut y avoir dans le fait de soutenir un projet de loi ou une réforme sans en maîtriser les détails. Et ce, tout en proposant des amendements qui, selon lui, sont dénués de fondement et de pertinence. Cette attitude est perçue comme une grave défaillance de la part des représentants du peuple, qui devraient pourtant être les garants de la qualité et de la rigueur législative. Aussi, cette intervention a le mérite de susciter une réflexion sur le rôle et les responsabilités des parlementaires dans le processus législatif.