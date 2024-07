Port-Gentil : Jean Fidèle Otandault installé représentant du président de la Communauté musulmane

Follow on X

C’est le dimanche 7 juillet 2024 que le conseiller du président Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon (CSAIG) Ali Reynald Radjoumba et le grand Imam de Libreville Tidjani Baba Gana ont procédé à l’installation de nouveau promue de cette communauté religieuse vivant à Port-Gentil. Parmi, les nouveaux dirigeants de la communauté islamique de la cité pétrolière, Jean Fidèle Otandault. Ce dernier a été installé en tant que représentant provincial du président des musulmans.

C’est au sein de la grande mosquée de l’Ile Mandji sous le regard d’une forte assemblée que s’est déroulé cette cérémonie d’installation. Présidé par le grand Imam de Libreville, Tidjani Baba Ganan et le conseiller du président du CSAIG cette rencontre solennel s’inscrit dans le cadre de la réorganisation de cette communauté qui a été secoué par des tensions sans précédent.

Otandault représentant provincial du président du CSAIG

Ainsi, au nombre des nouveaux responsables installés, on peut compte l’ancien ministre du Budget et des Comptes publics qui a été installé en tant que nouveau représentant provincial du président de la communauté musulmane dans la capitale économique. Selon Ali Reynald Radjoumba le promu devra remplir les fonctions de médiateur. « Le représentant provincial du président de la communauté est en charge de l’administration. Il est la courroie entre la communauté musulmane de l’Ogooué Maritime et les autorités provinciales », a-t-il indiqué.

Lors de son intervention, l’émissaire d’Abdou Razzak Kabongo a déclaré être porteur d’un message de paix, d’ouverture, de tolérance et de cohésion dans l’intention de remettre au gout du jour ces lettres de noblesse à l’islam. Il convient de souligner qu’en dehors de l’ancien député du 2ème arrondissement de Port-Gentil, Steeve Avissa Camara Mamadou a été promu grand Imam de Port-gentil. Ce dernier devra donc gérer le culte et organiser les mosquées de la huitième province du pays.