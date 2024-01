Port-Gentil : elle vole un bébé et le fait passer pour le sien auprès de son petit ami

Ecouter cet article Ecouter cet article

Les habitants de la ville de Port-Gentil chef-lieu de la province de l’Ogooué maritime précisément au quartier Café Rio ont été les spectateurs d’une histoire pour le moins rocambolesque. En effet, une compatriote âgée de 17 ans aurait enlevé le nourrisson de son grand frère le 1er janvier 2024 afin de le faire passer pour le sien auprès de son petit ami.

C’est le fait divers qui alimente les conversations dans la capitale économique du Gabon particulièrement dans le 2ème arrondissement. Une jeune compatriote aurait élaboré un plan machiavélique durant des mois. L’adolescente aurait donc fait croire à son copain qu’elle serait enceinte de lui. Et pour appuyer ses dires, la présumé voleuse de bébé aurait enlevé son neveu afin de le faire passer pour le sien.

Un mensonge à l’origine de la tragédie

C’est lors d’une cérémonie au domicile de sa mère que la présumé voleuse d’enfant aurait commis son forfait. Alors que la petite amie de son grand frère agée de 23 ans serait venue à ladite cérémonie avec son nourrisson, la jeune femme aurait profité des instants de repos du bébé pour l’enlever. Cette dernière aurait donc emmené l’enfant chez son petit ami afin de lui présenter le fruit de leur union. Il faut dire que cette dernière se faisait passer pour une femme enceinte en portant des vêtements ample et rembourés.

Malheureusement ou heureusement pour cet être sans défense, sa génératrice va constater sa disparition. L’alerte donnée, la mère de la victime aurait fait appel aux forces de police judiciaire. Pendant ce temps, la présumée voleuse serait en train de se la couler douce avec sa « micro famille ». C’est donc dans la nuit du jeudi 4 au vendredi 5 janvier 2024 que les OPJ de Port-Gentil auraient mis la main sur le nouveau-né et ses bourreaux.

Plus de peur que de mal

Au terme des enquêtes, les agents de force de police judiciaire auraient retrouvé le nourrisson sain et sauf. Évidemment après avoir auditionné et interpeller toute la famille de la victime. Le nouveau-né aurait été transporté à l’hôpital afin de vérifier son état de santé. Le lundi 8 janvier 2024, la présumé voleuse et ses complices auraient été présentés devant le parquet. Ces derniers auraient donc été placé sous mandat de dépôt à la maison d’arrêt de la ville de Port-gentil. Pour enlèvement d’enfant, complicité d’escroquerie et détournement de mineure.