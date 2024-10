Port-Gentil : deux mineurs neutralisés pour vol avec armes blanches aux abords des établissements

Ecouter l'article

La capitale économique du Gabon est de plus en plus en proie à de nombreuses dérives. En effet, dans un reportage publié par le site d’information Ogooué Maritime Infos ce 02 octobre 2024, deux jeunes braqueurs, tous deux âgés de 17 ans auraient été appréhendés par les agents du B2 à Port-Gentil dans la province de l’Ogooué-Maritime pour vol avec des armes blanches.

Wills et Sten, deux jeunes compatriotes âgés tous les deux de 17 ans iront répondre de leurs actes devant la justice. Et pour cause, ces deux semeurs de troubles ont décidé de faire du braquage leur combat. Une activité qu’ils menaient munis de couteaux et de ciseaux pour pouvoir déposséder les honnêtes portgentillais notamment les apprenants de leurs bien. C’est donc grâce à l’intervention des policiers du B2 que ces derniers ont été neutralisés.

Témoignage alarmant

Les explications données par ces deux présumés braqueurs ayant conduit à leur arrestation traduisent le mal profond qui règne dans la société, notamment le visage de la délinquance qui est de plus en plus juvénile. « On a volé deux téléphones vers 10 heures au quartier Bac aviation alors qu’un taxi ralentissait au niveau des dos d’ânes, il y avait une cliente à bord qui avait le téléphone à la maison que nous lui avons arraché et nous nous sommes enfuis. Et dans notre course nous avons également arraché le téléphone portable d’un élève de Bantsantsa » ont confié les deux adolescents.



Le plus grave reste les armes qui ont été trouvées sur eux preuve que ces derniers étaient prêts à toutes éventualités. « J’avais une paire de ciseaux et mon ami avait ce couteau » a déclaré l’un des mis en cause. Face à cette situation des plus alarmante, il serait judicieux que le autorités compétentes prennent encore plus au sérieux, la problématique de l’insécurité de plus en plus grandissante au Gabon. Car comment comprendre que des adolescents circulent avec des armes blanches et sèment la terreur sans s’inquiéter des représailles ? Mais également cela remet à l’ordre du jour la démission parentale qui est très constatée dans notre société.