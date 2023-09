Port-Gentil : à 3 000 FCFA le kilo, la consommation de poisson désormais un luxe

Ecouter cet article Ecouter cet article

Alors que le 13 mai 2023, la commune de Port-Gentil abritait encore une foire aux poissons, ce, dans le cadre de la lutte contre la vie chère et la promotion de la richesse halieutique avec des prix pour le moins abordables, la situation semble tout autre quelques mois après. Et pour cause, consommer du poisson semble devenir un véritable luxe pour les Port-gentillais, le prix du kilo de cette denrée alimentaire étant désormais fixé à 3 000 FCFA.

En effet, durant cet événement organisé par l’ancien ministre de la Pêche et de l’Économie maritime, les populations gabonaises avaient pu acquérir poissons, crustacés et fruits de mer aux prix exceptionnels de 500 FCFA et 1.000 FCFA le kilogramme. Un fait qui démontrait indéniablement que le prix de cette denrée pouvait faire l’objet d’une maîtrise afin de permettre son accessibilité au plus grand nombre.

Consommer du poisson, un luxe

Sauf que quelques mois après, les prix semblent avoir atteint tous les plafonds. Ainsi, pour espérer consommer cet aliment qui est très souvent assorti de légumes et autres types de mets gabonais, les consommateurs sont contraints de débourser jusqu’à 3 000 FCFA. Une situation qui confirme la rumeur selon laquelle, le niveau de vie est sans cesse croissant alors même que le panier de la ménagère s’étiole.



Aux marchés du Camp-boireaux, de la Balise et du Grand village et même au Centre de pêche artisanale, le kilogramme de carpe, de machoiron, de dorade se vend à 2500 FCFA. Le capitaine quant à lui est écoulé entre 2700, 3000 voire 3500 FCFA. Selon une mareyeuse, les prix varient « en fonction de la loi de l’offre et de la demande ». Les pêcheurs pour leur part justifient l’inflation par le coût du carburant, du matériel de pêche ainsi que les tracasseries policières.