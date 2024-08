Port-Gentil : à 18 ans, il abuse sexuellement d’un garçon de 6 ans

Follow on X

C’est la tragédie vécue par les habitants du quartier Côte d’Azur de Port-Gentil, dans la province de l’Ogooué Maritime. Le samedi 20 juillet 2024, un jeune homme âgé de 18 ans a abusé sexuellement d’un garçonnet de 6 ans qui était son voisin, alors que la victime était allée regarder la télévision chez eux comme à son habitude. Le présumé violeur a donc été placé sous mandat de dépôt à la prison du château comme le précise le quotidien L’Union.

Ne peut-on plus faire confiance à son voisinage comme à l’époque de nos aïeux. Où est passée cette familiarité ? Ne dit-on pas qu’un enfant appartient à toute la communauté ? Si tel est le cas, comment peut-on voler l’innocence de notre enfant ? C’est la question à laquelle peut certainement répondre ce compatriote de 18 ans qui n’a pas hésité à abuser sexuellement de son garçonnet de voisin le samedi 20 juillet 2024. Pourtant, la victime était juste venue pour regarder quelques programmes télé comme à son habitude.

Le présumé sodomite désormais au gnouf

En effet, alors que le petit garçon regardait la télévision, le bourreau lui aurait demandé de s’allonger sur le canapé avant de lui demander d’ôter son pantalon. Puis de se dévêtir lui-même. Au cours des auditions, il aurait déclaré « Je ne sais pas ce qui m’a poussé à lui dire de s’allonger sur le canapé avant de me déshabiller, de lui dire d’ôter son pantalon et d’entretenir un rapport sexuel avec lui. je me suis retiré quand il a commencé à pleurer » a-t-il expliqué.

Le présumer violeur a donc été présenté devant le parquet de la République le lundi 29 juillet 2024. Où un magistrat instructeur l’a placé sous mandat de dépôt à la prison du chateau pour des faits de « sodomie sur une victime vulnérable naive et innofensive ». Ce dernier devra donc répondre de ses actes. Un sujet qui vient une nouvelle fois remettre au goût du jour la question du suivi en matière de psychologie chez les personnes victimes d’abus en tout genre. Le cas de cet enfant devrait interpeller les autorités sur cette problématique.