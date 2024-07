Gabon : l’apôtre Yvan Castanou attendu à Libreville

Follow on X

Après la caravane retentissante et historique en termes d’affluence de Chris Ndikumana de la célèbre émission Kanguka, c’est au tour d’un autre homme de Dieu de s’annoncer au Gabon. Selon notre confrère Gabonactu, l’apôtre congolais Yvan Castanou séjournera à Libreville précisément au Palais des Sports, du 5 au 11 août 2024 dans le cadre d’une campagne d’évangélisation.

Après le coup d’État mené par le Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI) présidé par le Général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, les écluses du ciel semblent peu à peu s’ouvrir à Libreville. C’est en tout cas ce qui est perceptible par la présence d’hommes de Dieu de renommée internationale sur le territoire gabonais. Et ce, pour des campagne et caravane religieuse.

Le Gabon évangélisé par Yvan Castanou !

D’aucuns l’ont espéré, c’est désormais chose faite. Le très célèbre et non moins émérite évangéliste, apôtre Yvan Castanou, devrait poser ses valises à Libreville dans le cadre d’une campagne d’évangélisation. Selon Gabonactu, l’homme de Dieu « congolais de Brazzaville qui a conquis le cœur des africains d’Europe et de l’Amérique arrive au Gabon pour une longue campagne d’évangélisation du lundi 5 août au dimanche 11 août prochain ».

Poignant prédicateur, le leader de l’église Impact centre chrétien (ICC), dont la représentation locale refuse du monde à chaque culte, s’attellera à distiller la bonne nouvelle aux populations gabonaises. Lesquelles fondent, majoritairement, de l’espoir en la parole révélée et donc la bible. Pour cette caravane d’ores et déjà attendue par les chrétiens, Yvan Castanou évangelisera au palais des sports de Libreville, sis au quartier Petit Paris.