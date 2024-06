Owendo : plusieurs mécaniciens clandestins interpellés

Follow on X

Les éléments de la mairie d’Owendo, conduis par le délégué spécial, le Général de division Arnaud Sandri Nombo, ont effectué une descente de terrain le mardi 25 juin 2024 au quartier Soaco. Il était question pour ces derniers, de procéder à un contrôle de routine dans les garages automobiles de la commune. A cet effet, plusieurs mécaniciens clandestins ont notamment été interpellés par le Général et ses équipes.

C’est dans le cadre de ses missions regaliennes que le délégué spécial le général de division Arnaud Sandri Nombo et ses équipes ont silloné la commune en vue de procéder à des vérifications administrative des sites de réparation de véhicule. Ainsi, c’est au quartier Soaco précisément au centre des métiers Jean Violas dans la zone dénommé carrefour Angelique Ngoma que l’opération a débuté. En ligne de mire, les garages automobiles irrégulier et dits « sauvages » ainsi que les voitures à l’arrêts et en postition de mauvais stationnement.

Plus de garages irréguliers

C’est assurément l’objectif rechercher par l’édile de la mairie d’Owendo. En effet, il s’agissait de faire un nettoyage. Notamment en matière de véhicules à l’arrêt, en stationnement mal rangés ainsi que les épaves abandonnées sur la voie. Non sans manquer de vérifier la santé adminitrative des garages de la commune. Une descente qui a permis l’interpellation des mécaniciens clandestins, qui ont directement été conduits à la DGDI, pour examen de situation. Le délégué spécial le général de division Arnaud Sandri Nombo et ses équipes se sont livrés à un nouvel exercice de sensibilisation.

« Nos enfants sont les plus exposés car ils sont obligés de partager la route avec les véhicules, puisque les trottoirs sont occupés. La phase de sensibilisation va désormais s’accompagner de celle de la répression. Nos rues ne sont pas des garages. Des huiles usées sur le sol, la ferraille et autres déchets sont des menaces pour l’environnement et des risques pour notre santé à tous, au delà de contribuer à la dégradation du visage de la ville ». Au cours de l’opération, le délégué spécial a ordonné la mise en fourrière des moyens de transport routiers, avec le concours des forces de police nationale.

Il s’agit particulièrement de ceux ayant un caractère gênant, dangereux et abusif sue leur emplacement sur la route. Le responsable de l’institution municipale a invité les propriétaires, à se présenter à la mairie d’Owendo pour s’acquitter des frais d’enlèvement et de garde, conformément aux dispositions légales. Il est à noter que cette mission a été effectué conjoitemet avec des éléments de la direction générale de la Documentation et de l’Immigration.