Noël Mboumba : « la construction de la raffinerie de SOGAPEC permettra de couvrir les besoins du marché national »

Ecouter l'article

Société de droit Gabonais filiale du Groupe chinois Ocean energy Co Limited, la Société Gabonaise de Pétrochimie (SOGAPEC) ambitionne se positionner comme un acteur majeur dans le secteur pétrolier gabonais. Une ambition perceptible à travers sa volonté d’investir dans le secteur aval pétrolier, par la construction d’une raffinerie modulaire. Dans une interview accordée à Gabon Media Time (GMT) ce mercredi 25 septembre, le Directeur général de SOGAPEC Noël Mboumba décline la vision de développement de cette entreprise et la place qu’elle entend occuper dans le secteur.

Gabon Media Time (GMT) : Le 23 septembre dernier vous avez été reçu en audience par le ministre du Pétrole Marcel Abeke. Au cours de cette rencontre vous avez évoqué l’imminence de la construction d’une nouvelle raffinerie au Gabon, pouvez-vous nous donner un peu plus de détails sur ce projet d’envergure ?

Noël Mboumba : Merci de me donner l’opportunité de m’exprimer sur ce projet. En effet l’un des objectifs d’un pays en développement comme le nôtre est la transformation de ses matières premières en produits finis pour sortir d’une économie de rente et se hisser vers une économie de transformation, diversifiée. Le Gabon dans le souci de transformation de sa base productive en a fait un levier pour donner plus de valeur ajoutée à ses matières premières et ainsi engranger plus de recettes budgétaires. Il a fait ce choix dans le domaine du bois depuis 2010 plus d’exportation de grumes, de l’or avec la raffinerie d’or de Nkok, le pétrole ne doit pas être en reste et demain c’est serait dans les mines de fer, de manganèse, de cuivre etc..

C’est cette fenêtre d’opportunité qui a permis à des investisseurs chinois de créer SOGAPEC. Aujourd’hui avec une production de l’ordre de 240 000 barils jour seulement 15 000 barils sont transformés par la Raffinerie Nationale la SOGARA soit moins de 10% ce qui est trop peu. Il faut faire évoluer le curseur vers les 20 voire 30% du brut transformé localement. D’autre part, les besoins du marché national qui ont augmenté avec le temps ne sont plus couverts par la seule raffinerie nationale, le Gabon est obligé d’importer plus de 50% de ses besoins en produits finis pétroliers.

Pour ces raisons et dans la volonté de soutenir ses investissements son économie les nouvelles autorités ont laissé ouverte la possibilité à des investisseurs intéressés de pouvoir combler ce gap et ainsi limiter sinon éviter l’importation qui génère des coûts d’approche exorbitants à la fois pour SOGARA comme pour l’Etat.

C’est donc cette fenêtre d’opportunité que SOGAPEC (Société Gabonaise de Pétrochimie) qui est une société de droit gabonais filiale du Groupe chinois Ocean energy Co Limited basée à Hong Kong a saisie pour se lancer dans la construction de sa raffinerie au Gabon.

A travers la mise en place de ce projet, SOGAPEC ne va-t-il pas se positionner comme un concurrent de la Société gabonaise de raffinage (SOGARA), sachant que Perenco aussi aurait des ambitions de construire le même type d’infrastructure ?

Non, SOGAPEC aussi bien que Perenco ne seront pas en concurrence avec SOGARA même s’il faut rappeler que le Gabon a opté pour le marché libre, non les besoins du marché sont tels que SOGARA pour l’instant ne couvre pas ce besoin, d’où son recours à l’importation qui a un coût pour Sogara et pour l’Etat. La construction de nouvelles raffineries par SOGAPEC permettra de couvrir les besoins du marché national en gasoil, produit fortement demandé pour soutenir l’industrie.

Toutefois avec la production de SOGARA, de SOGAPEC et autres si dans 5 , 10 ans les besoins du marché local sont totalement couverts et qu’il y a un excédent de produits raffinés, le Hub pétrolier qui est une entité prévue par les nouvelles autorités au niveau de la zone franche de l’île Mandji à Port-Gentil absorbera cet excédent pour le vendre sur les marchés étrangers. Il n’y aura donc aucun souci en termes d’écoulement de produits finis produits par SOGARA et SOGAPEC.

Quid de la relation entre les deux raffineries ?

Nous avons échangé avec les Responsables de la SOGARA à la demande du Ministère de tutelle le Ministère du pétrole et sommes parvenus à un accord de partenariat à l’issue de la construction de l’usine SOGAPEC. Cet accord relève du domaine privé, il ne me revient pas ici d’en faire l’économie.

Votre mot de fin

C’est de saluer l’intérêt accordé par les nouvelles autorités et le CTRI d’élargir le diamètre du cercle de nos partenaires économiques et faire évoluer le niveau du curseur dans la transformation de nos matières premières pour sortir de l’économie de cueillette et transformer notre base productive pour une économie diversifiée, plus solide et plus résiliente. On sent une effervescence et une ferme volonté d’aller de l’avant pour le développement de notre pays le Gabon, qui dit plus d’entreprises dit plus d’embauches, moins de chômage, plus d’impôts plus de RSE, augmentation de l’assiette CNSS et CNAMGS plus de recettes fiscales pour l’Etat et donc hausse de notre PIB.