Niger : Macron annonce le retour de l’ambassadeur français et le retrait de ses forces militaires

Invité de la chaîne de télévision TF1 ce dimanche 24 septembre au soir, le président de la République française Emmanuel Macron a annoncé que son ambassadeur rentrerait au pays dans les prochaines heures et que les troupes engagées dans le pays seraient parties d’ici à la fin de l’année. Une annonce qui fait suite à deux mois de tensions entre les putschistes de Niamey et les autorités françaises.

Il aura fallu deux mois de bras de fer pour que la France consente à quitter le territoire nigérien, conformément aux exigences formulées par le Conseil supérieur pour la sauvegarde de la patrie (CSSP), qui a pris le pouvoir, avec à sa tête le Général Abdourahamane Tiani. Le chef de l’Etat français en a profité pour annoncer la fin de la coopération militaire avec le Niger.

Un désengagement de la France au Niger

La présence de l’Ambassadeur de France au Niger était devenue le symbole de la cristallisation des tensions entre Paris et les militaires nigériens. Après avoir subi durant des semaines les pressions à la fois de la rue et des putschistes, La France s’est résolue à tirer les conséquences « La France a décidé de ramener son ambassadeur et donc dans les prochaines heures, notre ambassadeur avec plusieurs diplomates rentrerons en France » a affirmé le chef de l’Etat français.

Par ailleurs, les 1 500 soldats français présents sur le territoire nigérien devraient dans « les semaines et mois qui viennent », eux aussi amorcer leur retrait. Un retrait qui sera achevé d’ici la fin de l’année et qui acte de fait « la fin de la coopération militaire avec le Niger », a poursuivi le chef de l’Etat. En outre, la phase pratique de ce retrait se ferait selon Emmanuel Macron en concertation avec la junte.

La junte Jubile à la suite de l’annonce de Paris

De leur côté, les nouvelles autorités du Niger ont salué cette décision qu’elles disent célébrer comme « la nouvelle étape vers la souveraineté du Niger » et qu’elles qualifient de « moment historique qui témoigne de la détermination et de la volonté du peuple nigérien », a affirmé un porte-parole de la junte dans un communiqué lu à la télévision nationale. Une célébration en signe de revanche aussi après que le représentant nigérien a été interdit d’accès à l’Assemblée générale des Nations unies où il devait tenir un discours.

Notons que le Niger était jusqu’au coup d’Etat qui a renversé Mohamed Bazoum, l’un des derniers alliés de Paris dans le Sahel. En effet, après le retrait des forces françaises du Burkina-Faso, à la demande des putschistes burkinabè, une bonne partie des moyens militaires français avaient été déployés au Niger voisin, notamment des drones de reconnaissance Rippers.