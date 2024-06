Moanda : journée portes ouvertes à l’École des mines et de la métallurgie

Ecouter l'article

Ce samedi 15 juin 2024, l’Ecole des Mines et de la Métallurgie de Moanda – Gabon (E3MG) ouvrira ses portes au public pour une journée de découverte. Cet événement, qui se tiendra sur son campus situé au quartier Lekolo 2 à Moanda, offrira aux visiteurs l’occasion unique de se familiariser avec les diverses formations proposées par l’institution et les nombreuses opportunités de carrière dans les secteurs minier et métallurgique.

Afin de mieux faire comprendre l’offre de formation de l’Ecole des Mines et de la Métallurgie de Moanda les responsables de l’établissement convient le plus grand nombre à prendre part à leur journée portes ouvertes le 15 juin prochain dès 9h30. Véritable espace d’échanges et de partage d’expériences, cette journée promet d’être riche en découvertes pour les élèves, les étudiants, les familles et les professionnels.

Immersion à l’E3MG ce samedi 15 juin

L’Ecole des Mines et de la Métallurgie de Moanda réserve un programme riche à ses visiteurs. Ils auront notamment l’opportunité de découvrir les laboratoires de géotechnique, du génie des procédés, et des langues. Des conférences débats aux ateliers pratiques en passant par des visites guidées, ils pourront également prendre part à diverses animations.

Cette journée porte ouverte constitue un espace d’échange. En effet, les visiteurs pourront discuter avec les anciens étudiants, enseignants, formateurs, et l’équipe administrative qui répondront aux questions sur les parcours de formation initiale et de perfectionnement professionnel.

Pour rappel, l’École des mines et de la métallurgie de Moanda, construite sur un terrain de 40 hectares, a ouvert ses portes en 2016. Dirigée par le Dr. Christian Boupassia, l’école a été reconnue d’utilité publique par l’État gabonais le 24 avril dernier. Elle est la première de son genre dans la sous-région et est le fruit d’un partenariat public-privé entre l’État gabonais, représenté par le Ministère en charge des Mines, et la COMILOG, filiale d’ERAMET, un groupe minier français de renom. Cette collaboration met en évidence l’importance accordée à la formation et au développement des compétences dans les métiers de l’extraction minière, du traitement du minerai et de la maintenance industrielle.