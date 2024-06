Follow on X

Ecouter l'article

17/06/2023- 17/06/2024, il y’aura un an déjà que Anne Catherine Ndong Sima nous aura quitté. Raymond, Igor, Xavier, Romaric et Anaïs Ndong Sima informent leurs parents, amis et connaissance qu’une messe pour le repos de son âme sera dite le lundi 17 juin à partir de 15 heures à la Cathédrale sainte Marie de Libreville.