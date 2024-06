Libreville : le Mouvement Gabao s’implante à Sotega, PK12 et Sibang

Ecouter l'article

Plus aucun week-end ne passe sans que Franck Nguema et ses camarades du Mouvement Gabao n’aillent au contact des Gabonais au sein du Grand Libreville. Depuis le lancement de ces rendez-vous de proximité, ce sont plus d’une trentaine de causeries animées à Libreville et Akanda. Ce week-end encore, le Mouvement Gabao est allé au contact des populations de Sotega, du PK12, de Sibang, mais aussi d’Angondjé Congo, d’Amissa Transfo et de la Cité Alhambra P10.

Au 31 mai 2024, le Mouvement Gabao revendiquait plus de 18 000 adhésions. Ce résultat est le fruit d’une mobilisation continue de ses membres, qui ne cessent d’arpenter les recoins du Grand Libreville afin de convaincre les Gabonais de s’associer à ce projet novateur. C’est dans cette continuité que les équipes de Franck Nguema se sont déployées les 1er et 02 juin à Sotega, dans le 2e arrondissement de Libreville, au PK12 BRC, dans le 5e, à Sibang Fromager dans le 6e, mais aussi dans plusieurs quartiers d’Akanda.

Le Mouvement Gabao étend son réseau

Bien que Akanda soit présenté comme le fief politique de Franck Nguema, le Mouvement Gabao n’entend pas pour autant s’en contenter. C’est pourquoi, dans la continuité des causeries animées à Okala Milongo, au Ciciba et bien d’autres secteurs arpentés auparavant, les habitants d’Angondjé Congo, d’Amissa Transfo, de la Cité Alhambra P10 ont eux-aussi eu droit au message porté par ce jeune Mouvement composé essentiellement de nouveaux visages.



De même, poursuivant son périple au sein du Grand Libreville, et suivant les sorties de Nzeng-Ayong et Belle-Vue 2, Franck Nguema et le Mouvement Gabao ont rencontré les populations de Sotega, du PK12 et de Sibang, avec à chaque fois le même message, présenter le Parti et susciter des adhésions. Afin de durablement asseoir le Parti dans les quartiers, Franck Nguema procède à chaque fois à l’installation des Délégués des comités locaux. Ainsi, ces derniers ont pour mission de servir de liaison entre la base et les instances du Parti.