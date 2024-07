Libreville : lancement du programme entrepreneurial « permis pour tous» 

Ecouter l'article

Le stade de basket d’Awendjé a servi de cadre au lancement du programme entrepreneurial « permis pour tous » ce mercredi 3 juin 2024 à Libreville. Organisée par l’association union des commerçants gabonais et le Gabon change, cette initiative vise à soutenir et à encourager les jeunes à travers l’octroie d’une formation en conduite. Ce sont donc plus de 250 femmes et hommes qui se sont mobilisés.

C’est dans l’optique de résoudre la question de l’employabilité chez les jeunes et de baisser fortement la courbe du chômage dans notre pays que cette action a été lancée. Il s’agit du programme « permis pour tous » initié par les associations le Gabon change et l’union des commerçants gabonais. Une initiative qui s’inscrit dans le cadre de la vision du président de la transition le général Brice Clotaire Oligui Nguema.

Plus de 250 jeunes mobilisés

En effet, ce sont plus de 250 jeunes qui ont été mobilisés pour cette première vague. Des compatriotes qui viennent de divers quartiers et arrondissements du grand Libreville à savoir Awendjé, pk7, PK8, charbonnages, Nzeng ayong, Kinguélé pour ne citer que ceux-là. Ces derniers vont donc bénéficier d’un mois et demi de formations théorique et pratique chez Nemico Auto-école. Selon le leader de l’association des commerçants du Gabon et conseiller du ministre du Commerce. Armel Feryse Ndjegou Mickala l’employabilité de la jeunesses est crucial.

« Il faut savoir que l’employabilité des jeunes est la question la plus importante. Pour moi qui suis issu des quartiers sous intégrés parce que je sais que si les gens ne mangent pas à leur faim, ils diront que vous n’avez rien fait. Pour le président c’est quelque chose qui le persécute, il a donc décidé de soutenir ses compatriotes ». Une manière de leur donner des rudiments afin qu’ils puissent s’auto employer. « Il est question d’amener les gens à comprendre que le métier de taximan est une des composantes qui va permettre à notre pays de se réapproprier notre économie ».

Les jeunes déjà recensés sont invités à se battre et à se défendre avec leur permis une fois les formations terminées. Il est à noter qu’au terme des formations ces derniers ne se verront pas inéluctablement octroyer un véhicule. Sauf si à l’avenir le parrain à savoir le président de la transition en décide autrement. D’après Dorian, un jeune du PK8 c’est une bonne opportunité. « C’est une belle occasion pour moi surtout que c’est gratuit. ça va m’aider à m’émanciper, merci beaucoup au grand frère Bung Pinz et Armel Mickala pour l’initiative ».