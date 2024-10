Koulamoutou : il viole une jeune fille de 14 ans derrière une maison

Ecouter l'article

Mais que se passe t-il en République Gabonaise? Pas une semaine ne passe sans qu’un cas de viol ne soit répertorié. Le 27 septembre dernier, le jeune Steven Nzembadi Ondjoko âgé de 25 ans a été écroué à la maison d’arrêt de Koulamoutou dans la province de l’Ogooué-Lolo pour avoir violé une adolescente de 14 ans, avec la complicité d’une dame, nous relate le quotidien L’Union paru ce mercredi 02 octobre 2024. Une histoire choquante qui interpelle une fois de plus sur la question des mœurs dans la société.

Steven Nzembadi Ondjoko, un jeune Gabonais de 25 ans apprendra à ses dépends ce verset biblique tiré de la Sainte bible du livre de 1 corinthiens 10 au verset 23 rappelant que « tout m’est permis mais tout ne m’est pas utile ». Incapable de maitriser ses pulsions sexuelles, ce dernier aurait violé une mineure de 14 ans au village Lipaka 2 et ce avec l’aide de Dhayicka Mounoghou Bandzokou, une dame qui aurait bénéficié d’une liberté provisoire pour cause d’allaitement maternel précise l’Union.

Que s’est t’il passé à Lipaka 2 ?

Selon le récit rapporté dans les colonnes de L’Union de ce mercredi 02 octobre 2024, les faits se sont produits il y’a plus d’un mois et demi, exactement le 17 août 2024 à Lipaka 2, un regroupement de villages situé à 29 km de Lastourville, Chef lieu du département de Mulundu. Le violeur, Steven Nzembadi Ondjoko alors en vacances aurait sollicité Dhayicka Mounoghou Bandzokou afin de jouer les entremetteuses auprès de la victime âgée de 14 ans et donc semble t-il était amoureux. Ainsi, la jeune dame aurait attiré la victime derrière la maison où était caché le jeune homme qui les attendait.

Tout était prévu pour le passage à l’acte puisque ce dernier avait apprêté un pagne qu’il tenait à la main pour accomplir sa basse besogne. En tentant de comprendre pourquoi elle se retrouve derrière cette maison, il lui sera dit que le jeune Steven Nzembadi Ondjoko souhaite avoir des rapports sexuels avec elle. La victime voyant qu’il n’y a pas d’issue finira par céder malgré elle et sera menacée de garder le silence sous peine de représailles. Malheureusement, la sollicitation de plus du jeune homme, et le changement d’attitude de la jeune fille de 14 ans a fini par mettre la puce à l’oreille de ses parents qui ont mené un interrogatoire musclée qui a conduit la victime à tout leur avouer.