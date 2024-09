Gabon : grand retour des internats dans Enseignement secondaire ?

Ecouter l'article

Depuis l’arrivée au pouvoir du Comité pour la Transition et la Restauration des Institutions (CTRI), les internats scolaires semblent connaître un regain d’intérêt. Après des années de négligence, ces structures autrefois reconnues pour leur rigueur et leur cadre de vie structurant, s’apprêtent à faire leur grand retour. Le CTRI continue de réhabiliter les internats existants et à en construire d’autres au sein des futurs lycées de l’excellence, afin de garantir de meilleures conditions de vie et d’apprentissage pour les jeunes Gabonais.

Les internats sont souvent perçus comme un environnement privilégié pour inculquer des valeurs telles que la discipline, la ponctualité et la rigueur. En éloignant les élèves des distractions extérieures, ils créent un cadre propice à la concentration et à la réussite scolaire. Cependant, malgré ces avantages, ils ont été progressivement abandonnés par les anciens pouvoirs.

Les internats un cadre de réussite

Aujourd’hui, avec la volonté affichée du CTRI de renforcer la qualité de l’enseignement secondaire, la réhabilitation des internats figure en bonne place parmi les réformes. Les jeunes apprenants pourront ainsi bénéficier d’un espace sécurisé et encadré, favorisant leur développement personnel.

Alors que les élèves ont repris le chemin de l’école le 02 septembre dernier, à Libreville, où est réunie la majorité du spectre des apprenants, les internats sont en cours de réhabilitation. Au lycée national Léon Mba et au Lycée Paul Indjendjet Gondjout, des avancées sont notées, bien que des défis subsistent. Au Lycée national Léon Mba par exemple, le réfectoire est terminé, mais la balustrade de l’internat est encore en construction. Les dortoirs des garçons sont prêts, tandis que ceux des filles nécessitent des travaux pour remettre en conformité la plomberie et les installations électriques, ont expliqué les reporters de L’Union. Quant au lycée d’Etat, les travaux piétinent.

En parallèle des travaux de rénovation, la construction de nouveaux internats est prévue dans les lycées d’excellence en projet. Ces établissements sont conçus pour répondre aux standards modernes et devront offrir des infrastructures adaptées, incluant des espaces de vie, d’étude et de détente. « Le ministère de l’Éducation nationale se veut rassurant, évoquant une ouverture progressive des internats dès janvier 2025, avec l’établissement d’un modèle économique et social viable », a indiqué le quotidien L’Union. Là encore, le ministère a accusé un retard.