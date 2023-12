Follow on X

Gabon : Xvideos, 9e site web le plus visité en novembre 2023

Ecouter cet article Ecouter cet article

Avec un taux de pénétration internet des plus enviables en Afrique, le Gabon se positionne comme un hub dans la vulgarisation des nouvelles technologies d’information et de communication. Seulement l’outil Traffic Analytics de Semrush révèle qu’après Pornhub, le site pornographique Xvideos a été le 9e site web le plus visité durant le mois de novembre 2023 avec 1,53 million de visiteurs.

Au Gabon, les habitudes de consommation sont fortement influencées par l’usage d’internet. Si le numérique a une place de choix chez les internautes, il est indispensable de se questionner sur le type de contenus consultés. En s’appuyant sur les données fournies par Traffic Analytics de Semrush, le site érotique Xvideos intégre le top 10 des sites web es plus visités par les populations.

Les populations gabonaises addictes au porno

Le mois de novembre 2023 aura assurément été un des plus stressants pour les populations au Gabon. Résultat, bon nombre des habitants se tournent vers des techniques peu recommandables pour gérer la pression. Ceci est perceptible dans le top 10 des sites les plus visités en novembre 2023. Selon Traffic Analytics, après Google.com et YouTube.com, arrive anime-sama.fr. Si le classement est complété par des sites de streaming de films, le site érotique Xvideos est à la 9e place.

Toute chose qui témoigne de l’appétence des habitants du Gabon pour les contenus pornographiques. Ce qui ne semble pas un mal en soi. Étant donné que ces données constituent une base pour les marketers qui y voient une niche financière. Et ce, même si ce type de contenus devenus grand public heurtent la sensibilité des plus jeunes. Les adolescents en particulier. Notons que ce ranking est « mis à jour chaque mois afin que vous puissiez suivre toutes les évolutions du marché », soutient Semrush.

Ci-dessous le top 10 des sites web les plus visités au Gabon en octobre 2023

google.com (20, 77 M)

youtube.com (3,99 M)

anime-sama.fr (2,93 M)

french-stream.moe (2,6 M)

pornhub.com (2,55 M)

scan-manga.com (2,19 M)

wiflix.voto (1,7 M)

facebook.com (1.65 M)

xvideos.com (1,53 M )