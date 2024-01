Gabon : vers une modernisation de la formation dans le domaine de la santé

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le premier ministre de la Transition Raymond Ndong Sima a procédé à la présentation de sa feuille de route devant l’Assemblée nationale le jeudi 7 décembre 2023. Au cours de cet exercice républicain, le patron de l’immeuble du 2 décembre a annoncé des mesures fortes dans le secteur de la santé, notamment un renforcement de la formation des personnels.

Conscient des enjeux cruciaux liés à la santé de la population, les autorités de la Transition ont intégré dans leur politique générale une modernisation de la formation dans le domaine de la santé. Une initiative qui vise à renforcer les compétences des professionnels du secteur, afin d’offrir aux usagers un service de qualité.

Les spécialités accessibles sur l’ensemble du territoire

Raymond Ndong Sima attache une importance capitale dans la disponibilité des offres de soins. En effet, le premier ministre a annoncé le projet d’étendre les formations spécialisées des personnels de santé à d’autres établissements. Des enseignements modernes qui s’étendront sur l’ensemble du territoire. « Il s’agira entre autres de rendre disponibles sur toute l’étendue du territoire national des formations de pointe en mettant à contribution les universités et instituts de formation sanitaires » a indiqué le chef du gouvernement.

Cette démarche s’inscrit dans la volonté des autorités de Transition en l’occurrence le ministre de la santé, le Professeur Adrien Mougougou, de lutter contre les déserts médicaux et d’offrir un meilleur système de santé en rendant les formations disponibles au plus près des bénéficiaires. « Cela permettra de former localement des agents de santé communautaires qui assureront des relais de premiers soins dans les différents niveaux de la pyramide sanitaire », a expliqué le locataire de l’immeuble du 02 décembre.

Ce mécanisme devrait donc augmenter le nombre de spécialistes et favoriser le développement d’une offre de santé communautaire. Si pour un début l’Etat compte s’appuyer sur des structures existantes, il envisage la construction prochaine d’établissements spécialisés dans différentes localités.