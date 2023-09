Gabon : vers la radiation des magistrates PDGistes Linda Bongo et Antonella Ndembet ? 

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est le schéma logique que devrait prendre la commission d’éthique du Conseil supérieur de la magistrature via son secrétariat permanent. Et pour cause, jouissant d’un statut de « protégées du système PDG-Bongo », Erlyne Antonella Ndembet Damas et Linda Bongo Ondimba ont allégrement foulé aux pieds l’obligation de réserve vis-à-vis de la politique.

S’il est vrai que « le changement de régimes » dans notre pays ne devrait pas donner lieu à des règlements de comptes, il n’en demeure pas moins que certains individus doivent inéluctablement répondre de leurs actes. Lesquels étaient assumés et consistaient à outrepasser leurs limites, et ce, au nom de la toute-puissance du Parti démocratique gabonais (PDG).

Erlyne Antonella Ndembet Damas sur les traces de Moukagni Iwangou !

Militante émérite pour le Parti démocratique gabonais, Erlyne Antonella Ndembet Damas en venait même à oublier son statut de magistrate. D’ailleurs, les maux qui touchaient sa corporation ne constituaient plus des urgences. Car, l’indéboulonnable ministre de la Justice, pouvait se targuer d’être une privilégiée du système PDG-Bongo.

Pourtant, à l’heure de la chute du raïs Ali Bongo Ondimba, le rebattage des cartes emporte l’application stricte de la loi. Comme ce fut le cas en 2014 contre Jean De Dieu Moukagni Iwangou. Lequel avait été radié de la magistrature pour l’expression de ses opinions politiques. Pourtant, magistrat hors hiérarchie et directeur général de l’Ecole Nationale de la Magistrature (ENM).

Linda Bongo Ondimba sur la sellette

Si le CSM n’avait pas eu compassion pour l’opposant, il devrait faire montre de la même rigueur envers la demi-sœur du président de la République sortant. Un acte d’exemplarité qui fera école au sein de ladite corporation où à l’instar de cette dernière, les magistrats piétinent l’article 15 de de la Loi n°12/94 du 16 septembre 1994 portant statut des magistrats.

Lequel dispose que « toute manifestation de nature politique est incompatible avec la réserve que leur imposent leurs fonctions, est interdite aux magistrats, conformément aux dispositions du statut général de la fonction publique ». Or Linda Bongo Ondimba avait bien « jubilé » avec la tenue du PDG. Sapristi ! Gilbert Ngoulakia est attendu à la sanction.