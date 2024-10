Gabon : SGS en grève générale illimitée avec service minimum dès ce jeudi 17 octobre 

Follow on X

Le collectif des travailleurs de la Société gabonaise de sécurité (SGS), représenté par Syndicats des travailleurs de la SGS (SY.TRA.SGS), le Syndicat des employés de la Société gabonaise des services (SYE SGS) et Syndicat national des travailleurs professionnel de la sécurité (SYNPROSEC),, a décidé de déclencher une grève générale illimitée à compter du jeudi 17 octobre 2024. Cette décision fait suite à l’absence de réponse favorable à leur préavis de grève déposé le 28 mai 2024, dans lequel ils exigeaient la mise en place d’un Conseil d’Arbitrage.

Maintien d’un service minimum. Malgré cette mobilisation, les grévistes ont choisi de maintenir un service minimum dans plusieurs secteurs clés afin de ne pas paralyser totalement les activités de la SGS. Selon le programme communiqué à la direction générale de l’entreprise, le service minimum concernera les secteurs du gardiennage, du transport de fonds et des équipes d’intervention. Dans le gardiennage, les postes où travaillent plus de deux agents verront leurs effectifs réduits de moitié, avec un système de rotation entre les agents. Les agents en service de jour travailleront de 06h30 à 18h30, tandis que les postes de nuit avec un seul agent ne seront pas concernés.

Concernant le transport de fonds, seuls quelques fourgons seront en activité, notamment pour les clients BGFIBank, UGB, Ecobank et BICIG. Les équipes d’intervention, quant à elles, verront une réduction de leurs effectifs et les équipes de jour travailleront jusqu’à midi. Celles du soir assureront la continuité toute la nuit. Le personnel administratif et le PC radio travailleront également en service réduit.

Des revendications claires des syndicats de la SGS

Les syndicats mettent en avant des revendications liées à des augmentations salariales, notamment pour les agents qui perçoivent le SMIG depuis plusieurs années, ainsi que le paiement de la prime de rentrée scolaire, qui n’a toujours pas été versée. Le collectif regrette l’absence de réactivité de la direction de la SGS face à leurs doléances. Cette situation, dénoncée depuis plusieurs mois, semble avoir atteint un point critique. Selon un membre du collectif, « certains travailleurs perçoivent à peine 150 000 FCFA après plusieurs années de service, une situation qu’ils qualifient d’inacceptable ».

Le collectif espère que cette grève incitera la direction générale de la SGS à réagir rapidement pour éviter une paralysie totale des services de sécurité et de transport de fonds, particulièrement en cette période où ces services sont essentiels au bon fonctionnement des institutions financières et des entreprises clientes. Cette grève illimitée intervient dans un contexte de tension sociale croissante dans plusieurs secteurs du pays.