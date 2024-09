Gabon : rentrée scolaire timide pour cette année scolaire 2024-2025

Ecouter l'article

Conformément au calendrier officiel du ministère de l’Education nationale, la rentrée scolaire 2024-2025 a eu lieu ce lundi 02 septembre. Selon le constat d’une équipe de Gabon Media Time, qui s’est rendue dans plusieurs établissements de la capitale, la reprise des classes s’est faite dans une ambiance plutôt calme.

Cette rentrée timide s’explique en partie par le retard observé dans l’inscription des élèves par leurs parents. De nombreux responsables d’établissements ont en effet rapporté que les formalités d’inscription, généralement effectuées avant la rentrée, ont été retardées cette année.

Les inscriptions se poursuivent

Du côté du CES de Damas, quelques élèves et enseignants étaient sur place. Les surveillants quant à eux étaient en séance de travail pour se préparer à recevoir ces jeunes apprenants. « La rentrée est effective avec des élèves qui sont arrivés timidement. Là, la vie scolaire que je représente ici est en train de faire le point sur la façon dont ont doit accueillir ces élèves », a indiqué Roland Mayila, surveillant général.

Nadège Ndzinga Malou, principal du CES Léon Mba 2, a également pointé du doigt ce retard dans les inscriptions comme principale cause de cette rentrée discrète. Ce faible engouement a également été ressenti par les commerçants d’uniformes scolaires, dont les ventes étaient timides durant la semaine de rentrée administrative. Face à ce retard, Nadège Ndzinga Malou a lancé un appel aux parents, les invitant à inscrire leurs enfants dans les plus brefs délais pour éviter toute perturbation. « Nous passons par ce canal pour rappeler aux parents qu’il serait souhaitable qu’ils inscrivent leurs enfants au plus tôt afin que nous débutons les apprentissages ».

Au lycée Nelson Mandela, les cours débuteront progressivement selon un programme établi par l’administration. Dans l’ensemble des établissements de la capitale, le démarrage réel devrait se faire le lundi 09 septembre.