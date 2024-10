Gabon : renforcement des attributions de l’ANIF pour traquer les délinquants financiers

Ecouter l'article

Le Conseil des ministres qui s’est tenu ce jeudi 17 octobre 2024 a été marqué par l’adoption de plusieurs projets de texte réglementaires. C’est notamment avec l’adoption du projet de décret portant attributions, composition, organisation et fonctionnement de l’Agence nationale d’investigation financière (ANIF) qui devra permettre de renforcer le rôle de cette entité en matière de lutte contre la délinquance financière.

C’est sur présentation du ministère de l’Economie et des Participations que ce projet de texte a été examiné puis adopté en Conseil des ministres. Un projet qui vise adapter les missions de cette entité aux directives du Règlement n°01/CEMAC/UMAC/CM du 11 avril 2016, relatif à la prévention et à la répression du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et de la prolifération en Afrique centrale.

Les missions de l’ANIF renforcées !

Ainsi, il s’agira de « renforcer l’organisation interne de l’Agence nationale d’Investigation Financière afin d’optimiser son efficacité opérationnelle dans l’exercice de ses missions ». « En tant qu’autorité administrative indépendante, l’ANIF dispose d’une autonomie financière et d’un pouvoir décisionnel propre lui permettant de mener à bien ses attributions », indique le communiqué final du Conseil des ministres.

Pour rappel, la mission principale de l’ANIF consiste à analyser les déclarations de soupçon transmises par les personnes et entités assujetties aux obligations de déclaration prévues par la réglementation en vigueur. A l’issue de ses investigations, l’ANIF peut, le cas échéant, transmettre un rapport d’analyse aux autorités judiciaires compétentes en vue de l’engagement de poursuites pénales.

Secoué ces dernières années par des scandales financiers, le Gabon ambitionne accentué sa politique de lutte contre la délinquance financière. Toute chose qui passe notamment par le renforcement des organes en charge de lutte contre ce phénomène qui a une incidence majeure sur les finances publiques.