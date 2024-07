Gabon : recrudescence des avis de recherche

Ecouter l'article

C’est la période estivale, un moment durant lequel les familles et particulièrement les apprenants se reposent en vue de préparer la nouvelle année académique. Pourtant cette période semble ne pas être un moment de réjouissance pour certains au regard des multiples avis de recherche partagés sur les réseaux sociaux. Une situation qui pousse à tirer la sonnette d’alarme face à ce phénomène qui touche enfants et adultes.

Que ce soit dans les groupes de diffusions sur le réseau social Whatsapp, ou sur Facebook, les avis de recherche se partagent dans le fil d’actualité et sur les statuts. Un constat qui pousse bon nombre de compatriotes à se demander ce qui se passe ? Cette hausse des disparitions impliquant des enfants à bas âge, et ceux de plus de 16 ans interpelle plus d’un. Qu’est ce qui favorise ces disparitions? Si lors des diffusions des avis de recherche, il ressort que certaines de ces portés disparus seraient sortis pour des destinations inconnues, cela demeure tout de même choquant.

Il est important à tous les niveaux de sensibiliser à la fois les parents et les enfants sur les dangers du monde extérieur. En effet, les bonnes habitudes et la solidarité devraient revenir dans la société, ainsi un adulte qui voit un enfant marcher tout seul dans la rue devrait chercher à savoir si ce dernier ne s’est pas égaré plutôt que de l’éviter car comme on dit, cela n’arrive pas qu’aux autres. À ces adolescents et adolescentes qui disparaissent pour se réfugier chez des amis, l’entourage plutôt que de la chasser ou la garder devrait chercher à la ramener chez elle.

La sécurité des jeunes est une affaire de tous. Plus que jamais il est urgent que les autorités publiques réagissent face à ce problème qui est une gangrène dans la société. À cela s’ajoute également le silence des parents qui parviennent à retrouver leurs enfants disparus. Il est vrai que cela n’a l’air de rien, mais ces disparitions ne sont en aucun cas normales. De ce fait, les familles sont appelées à faire preuve d’une grande prudence mais aussi de vigilance. Il est plus que nécessaire de sensibiliser les enfants sur l’importance de toujours signaler chaque déplacement, ce qui peut faciliter lors des recherches.

Des dispositifs doivent également être mises en place par les autorités, par exemple tout mineur vu au-delà d’une certaines heures doit immédiatement être conduit dans un commissariat jusqu’à ce qu’un parent à lui vienne le récupérer. Les idées pour freiner ce phénomène existent, encore faut-il que les pouvoirs publics jouent leur rôle. Non sans oublier ceux qui fuguent pour des raisons familiales, il y a réellement matière à se pencher sur ce fléau car le bien-être et la sécurité de la jeunesse gabonaise en dépendent.