Gabon : près de 17 milliards de dettes sociales et fiscales prélevées grâce au paiement de la dette intérieure

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est l’une des principales actions menées par le ministère de l’Economie au terme des 100 premiers jours de la transition. Suite à la mise en place de la taskforce le 13 septembre 2023, la Direction générale de la dette a procédé au paiement intégral de toutes les conventions dont le montant de l’encours était inférieur à 1 milliard de FCFA, soit 89% des entreprises concernées. En marge de ces paiements, ce sont notamment 6,13 milliards de FCFA qui ont été recouvrés au profit de la CNSS et 7,73 milliards de FCFA au profit de la CNAMGS. Des dettes sociales recouvrées au final pour près de 17 milliards de FCFA.

Difficulté majeure pour les gouvernements successifs du président déchu Ali Bongo Ondimba, les paiements des dettes intérieures et extérieures ainsi que le recouvrement des dettes sociales et fiscales semblent l’être un peu moins pour le gouvernement actuel. Comme le démontre la note d’analyse relative aux 100 premiers jours d’activité du ministère de l’Economie et des Participations, ce sont pas moins de 319 milliards de FCFA de dette qui ont été remboursés au mois de septembre 2023, 31,99 milliards de FCFA au mois d’octobre 2023 et 30,4 milliards de FCFA au mois de Novembre 2023.

​​Outre ces paiements d’arriérés extérieurs qui ont permis au pays de retrouver une certaine crédibilité, la direction générale de la dette s’est également attelée à apurer la dette intérieure suite aux premiers résultats de la task force mise en place le 13 septembre 2023. Une opération qui a conduit au paiement intégral de toutes les conventions dont le montant de l’encours

était inférieur à 1 milliard de FCFA, au paiement de la totalité des échéances antérieures au 1er janvier 2024, ou encore au paiement des instances au Trésor pour un montant total de 10 milliards de FCFA.

Près de 17 milliards de FCFA de dettes sociales fiscales et sociales prélevées

Dans le sillage de ces paiements qui devraient d’ailleurs favoriser la reprise de l’activité économique en 2024, d’où le niveau de croissance de 3% attendu pour cette année malgré les restrictions régionales qui pèsent sur le pays, ce sont 6,13 milliards de FCFA qui ont été prélevés au profit de la CNSS (Caisse Nationale de Sécurité Sociale), 7,73 milliards de FCFA au profit de la CNAMGS (Caisse Nationale d’Assurance Maladie et de Garantie Sociale), 2,33 milliards de FCFA au profit de la direction générale des impôts et 230 millions de FCFA au profit des douanes.



Un total de 16,43 milliards de FCFA qui confirme la détermination des autorités de la transition à œuvrer pour une augmentation des recettes issues des activités hors-rente pétrolière et minière. D’ailleurs, si l’on se fie aux données du projet de loi de finances initiale 2024, ce sont plus de 1734 milliards de FCFA de recettes fiscales qui sont attendues, en hausse de 202 milliards de FCFA, et pas moins de 438 milliards de FCFA de recettes douanières avec en point d’orgue les recettes issues des droits de douane qui pourraient dépasser les 156 milliards de FCFA en 2024.