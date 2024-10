Gabon : Libreville hôte du CABEF 2024 sur fond de développement énergétique en Afrique centrale

Ecouter l'article

Le Central Africa Business Energy Forum (CABEF) 2024, qui se déroulera à Libreville du 23 au 25 octobre, s’annonce comme un événement phare pour le développement énergétique de l’Afrique Centrale. Ce forum, annoncé par le ministre du Pétrole et du Gaz ce mardi 1er Septembre, réunira des acteurs clés du secteur énergétique, des décideurs politiques aux entrepreneurs, pour discuter des moyens d’accélérer l’exploitation des réserves de gaz naturel. Ce focus sur le gaz naturel comme moteur de l’industrialisation et de la croissance économique de la région, mettra ainsi en lumière l’importance cruciale de ce forum dans le paysage énergétique africain.

Les enjeux énergétiques en Afrique Centrale sont multiples et complexes. Face à une crise énergétique persistante causée par des investissements insuffisants et des infrastructures vieillissantes, les pays de la Communauté Économique des États de l’Afrique Centrale (CEEAC) doivent repenser leurs modèles énergétiques. Le CABEF 2024 s’efforcera de créer des synergies entre les acteurs locaux et internationaux, qu’ils soient publics ou privés, afin de promouvoir des solutions innovantes et durables pour répondre à cette crise. L’événement s’inscrit également dans le contexte post-COP28, où la transition vers des énergies non fossiles est devenue une priorité mondiale.

Une plateforme de rencontre essentielle pour le dialogue et la collaboration

Les chiffres attendus lors du CABEF sont révélateurs de son envergure. Avec plus de 2000 participants provenant de 25 pays, dont les 11 pays membres de la CEEAC, et 25 ministres invités, le forum représente une plateforme de rencontre essentielle pour le dialogue et la collaboration. Cette édition mettra également l’accent sur des initiatives clés, comme le Central Africa Pipeline System (CAPS), qui vise à établir un marché sous-régional dynamique. Cela montre l’importance stratégique du CABEF pour la construction d’une économie énergétique intégrée.

Objectif: mise en réseau des différents acteurs du secteur énergétique

Avec « la mise en réseau des différents acteurs du secteur énergétique, cette plateforme a pour objectifs principaux la création et le développement d’un marché intégré de l’énergie en Afrique centrale et la promotion des énergies renouvelables pour répondre aux défis de la transition énergétique » comme l’a souligné Marcel Abéké, ministre du Pétrole et du Gaz. Le programme de cette année inclut des panels animés par des experts renommés, des sessions de réseautage, ainsi qu’un CABEF Women Forum, qui souligne l’engagement envers l’égalité des genres dans le secteur. Un programme dédié à la jeunesse permettra d’impliquer la nouvelle génération dans les discussions sur l’avenir énergétique de la région. Des initiatives essentielles pour garantir que les décisions prises aujourd’hui reflètent les besoins et aspirations des populations futures.

Ce forum se présente comme un acteur clé dans la promotion d’une transition énergétique durable en Afrique Centrale. En mettant l’accent sur les énergies renouvelables et en mobilisant des ressources et technologies locales, le forum se positionne comme un catalyseur pour le changement. La remise des Awards et le Gala de clôture viendront célébrer les succès et encourager l’innovation, renforçant ainsi l’engagement collectif envers un avenir énergétique durable et inclusif pour la région.