Gabon : Les leçons stratégiques de la transition au révélateur de l’ouvrage de Dieudonné Mouloungui Moussavou

Ce mardi 13 août 2024, la paroisse Cœur Immaculé de Nzeng-Ayong a servi de cadre à la présentation de l’essai littéraire de Monseigneur Dieudonné Mouloungui Moussavou. Intitulé « Le 30 août 2023 ou leçons stratégiques de la transition gabonaise », cette œuvre qui vient enrichir la littérature gabonaise et qui compte 62 pages est une fresque qui éclaire l’histoire contemporaine du Gabon à l’ère de la transition.

Ordonné prêtre le 1er octobre 2006, Monseigneur Dieudonné Mouloungui Moussavou a mis en évidences ses réflexions et son regard critique sur la période sensible que traverse le Gabon depuis le 30 août 2024. Ainsi, le diplômé en théologie a couché ses lettres dans un essaie littéraire afin de s’inscrire parmi les historiens du pays. Mais surtout en tant que témoin de ces événements qui ont bouleversé l’essence même du vert-jaune-bleu au niveau national et internationale. Intitulé « Le 30 août 2023 ou leçons stratégiques de la transition gabonaise », cet ouvrage scrute les différents phases d’un imbroglio en maturation dans les institutions.

Selon l’auteur, les actions qui se sont tenues le 30 août 2023 au Gabon ont été planifiées et il serait judicieux que les auteurs de ce « coup de libération » doivent œuvrer afin que ce système de refondation touche tous les aspects du pays. « Si le coup de libération du 30 août 2023 résulte d’une démarche stratégique, cela signifie que le Gabon doit devenir une nation stratégique. En d’autres termes, il est plus qu’opportun d’adopter des approches stratégiques dans tous les aspects de l’existence du pays ».

Poussant la réflexion plus loin, il est question de dire que « Ces événements relèvent purement d’une approche stratégique, l’avenir de notre pays doit maintenant s’inscrire dans la dynamique stratégique en ce sens que politiquement parlant du point de vue de l’économie du social tout doit être pensé ». Pour Monseigneur Dieudonné Mouloungui Moussavou, pour que le Gabon s’inscrive dans le concert des nations les autorités sont priées d’adopter une vision claire qui va à terme réformer et transfigurer le pays tout en touchant toutes les couches sociales. L’essai est donc disponible au prix de 12 500 FCFA à la paroisse Cœur Immaculé de Nzeng-Ayong dans le 6ème arrondissement de Libreville.

A noter que Monseigneur Dieudonné Mouloungui Moussavou est l’auteur de plusieurs ouvrages. Notamment une phénoménologie de la musique sacrée (2006), La messe dans son contexte historique (2010), Palabrer l’Evangile, Essai d’inculturation de la communication l’Evangile à partir de la palabre africaine (2010) pour ne citer que ceux-là. Pour plus d’informations et la commande de ce livre, veuillez composer le 077191293.