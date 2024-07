Gabon : les JSPE, un catalyseur pour l’économie nationale !

Ecouter l'article

C’est à la faveur d’une conférence de presse animée, le mardi 2 juillet 2024 que le comité d’organisation des Journées scientifiques et professionnelles sur l’entrepreneuriat (JSPE) a échangé avec la presse sur les articulations devant rythmer ce rendez-vous inouï. Il en ressort que du 4 au 6 juillet prochain, des chefs d’entreprises, des représentants de l’administration et des entrepreneurs échangeront sur les défis et les perspectives de l’entrepreneuriat avec pour objectif l’élaboration d’un plan d’action pour l’essor de ce domaine.

À l’heure où le Gabon s’oriente vers la souveraineté économique, il est plus qu’indispensable que ces élites se perfectionnent pour être à la hauteur des enjeux à venir. Une opportunité en or qui s’offre à la jeunesse avec la démocratisation de l’entrepreneuriat qui se veut un outil d’émancipation et de consolidation d’un tissu économique stable et prospère. À ce propos, les Journées scientifiques et professionnelles sur l’entrepreneuriat, qui se dérouleront du 4 au 6 juillet prochain, sont une occasion à ne point manquer.

3 jours d’expérience partagée et d’optimisation de savoirs

C’est devant un parterre de journalistes que le comité d’organisation des JSPE est revenu sur les objectifs de cette initiative portée par le cabinet Market Insights. Selon le Pr. Barthélémy Afene, ce rendez-vous se doit d’être pragmatique. « C’est une première […] On a décidé de faire asseoir tout le monde sur la même table pour échanger, pour discuter, pour être en mesure justement de voir qu’est-ce qui a fonctionné dans le passé, qu’est-ce qu’on peut garder et comment faire autrement », a-t-il souligné.

Occasion pour tous les partenaires de cette rencontre de réfléchir sur les voies et moyens pour la matérialisation d’une stratégie adaptée aux difficultés auxquelles font face les entrepreneurs dans notre pays. Au nombre des activités retenues, des ateliers et des tables rondes en l’occurrence celle dédiée à l’entrepreneuriat féminin. Cerise sur le gâteau, le concours du meilleur projet qui primera 10 jeunes entrepreneurs qui seront accompagnés sur 2 ans. A l’issu de ces échanges, un livre blanc contenant un plan d’actions sera remis au Président de la Transition, le Général Brice Clotaire Oligui Nguema.