Gabon : les Awards du Taekwondo prévus pour le 12 juillet

Le président de la fédération gabonaise de Taekwondo (Fegatae) Me Denis Mboumba a annoncé le mercredi 5 juin 2024 sur la page Facebook de ladite fédération l’organisation de la première édition des Awards du Taekwondo. Selon le site d’information Club Sport+, c’est une cérémonie qui vise à récompenser les acteurs de ce sport de combat qui se tiendra le 12 juillet 2024 dans la commune d’Akanda.

C’est une première pour ceux qui font les beaux jours du Taekwondo au Gabon. Après des années en sueur sur des tatamis en terre gabonaise et à l’international, la fédération gabonaise de Taekwondo a décidé de saluer les efforts des sportifs de cette discipline. L’objectif premier est d’honorer les acteurs de sports de combat très prisés par les Gabonais.

Une première au Gabon

Pour le président de cette fédération Me Denis Mboumba, il s’agit de « récompenser les acteurs émérites de l’ensemble des corps de notre discipline et toutes les anciennes gloires du taekwondo gabonais qui seront honorées durant cette grande cérémonie ». Au cours de cet événement qui se tiendra le 12 juillet dans la commune d’Akanda, la Fegatae a également annoncé la distinction du titre de meilleur athlète gabonais de l’année 2024.

Un sacre qui pourrait être remis à Emmanuella Atora Eyeghe qui est la vice-championne d’Afrique mais également la seule qui a été qualifiée pour les prochains Jeux Olympiques Paris- 2024. Un pronostic qui sera levé le 12 juillet. Il faut dire que depuis l’arrivée de l’ancien international à la tête de la Fegatae, les lignes semblent bouger en faveur des athlètes.

Rappelons que le 28 mai 2024, le président de l’Union africaine de taekwondo Idé Issaka a nommé Me Denis Mboumba membre du comité durabilité et développement de l’institution pour la période du 31 mars au 31 décembre 2025. Il aura donc pour mission de promouvoir et de développer le taekwondo sur le continent.