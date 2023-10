Gabon : Laurence Ndong déplore l’état de délabrement de l’IAI

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le samedi 07 octobre 2023, la ministre en charge des Nouvelles technologies Laurence Ndong, s’est rendue à l’Institut africain d’informatique (IAI). Occasion pour le membre du gouvernement de transition de déplorer l’état de délabrement de cet ancien fleuron de l’enseignement supérieur en Afrique.

Depuis sa nomination le dimanche 10 septembre dernier, la ministre des nouvelles technologies de l’information et de la communication (NTIC) procède à la visite des différentes entités sous sa tutelle. C’est dans ce cadre qu’elle est allée prendre connaissance de l’état de l’Institut Africain d’informatique situé au quartier dit IAI dans le 5ème arrondissement de Libreville.

L’IAI, un établissement délabré

C’est le constat amer qu’a fait Laurence Ndong une fois sur les lieux. En effet, l’état de décrépitude de cet établissement a indigné la ministre des NTIC. « Ce que nos yeux ont vu ici est purement insupportable » s’est-elle exclamée.

Créée en 1971, cette école avait pourtant une belle ambition, celle de rassembler et de former aux métiers des technologies et de l’informatique des jeunes venant de différents pays africains. Aujourd’hui elle n’est plus que l’ombre d’elle-même. Bâtiments vétustes, salles de classe et d’informatique détériorées, sanitaires insalubres, drapeaux en lambeaux, la déliquescence de l’IAI est choquante.

Laurence Ndong pour une opération de sauvetage

En dépit de l’ampleur du travail à effectuer, la ministre se dit déterminée à redonner à l’Institut africain d’informatique ses lettres de noblesse. « Nous allons intercéder pour que ceux qui n’ont pas vu comprennent que la situation de l’IAI est une priorité absolue » a déclaré la ministre des NTIC. Une opération de sauvetage qu’elle entend mener avec les responsables de cet institut.

Rappelons que le président déchu avait promis porter secours à l’IAI. En effet, Ali Bongo Ondimba avait annoncé la construction d’un nouveau campus à Bikélé pour l’Institut africain d’informatique. Cet engagement qui avait redonné de l’espoir aux apprenants et aux personnels n’a hélas jamais été tenu.

Iris OBANGA, Journaliste Stagiaire