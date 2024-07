Gabon : l’Association Aimons-nous vivants en soutien à une femme de 12 enfants 

Ecouter l'article

voler au secours des personnes en situation de vulnérabilité. C’est l’objectif de l’ONG « Aimons nous vivants ». Un regroupement de femmes qui œuvre quotidiennement à redonner le sourire aux personnes défavorisées. C’est dans ce cadre que plusieurs d’entre elles se sont donné rendez-vous ce week-end Lac-Bleu dans le 1er arrondissement de Libreville, afin d’apporter un soutien à une famille nécessiteuse.

Amour- Solidarité – Action. C’est sous ce triptyque que les femmes du bureau exécutif de l’ONG « Aimons nous vivants », conduit par sa présidente d’honneur, Ghislaine Mouelet et sa présidente en exercice, Yolande Koumba se sont invitées dans l’intimité de Madame Roselyne. Munies de nombreux kits alimentaires, de l’électroménager, ces femmes, dont certaines sont des travailleuses sociales, ont tenu à exprimer leur soutien à cette dame de 12 enfants dont la plupart sont encore à sa charge.

Un accompagnement vers l’autonomie sociale des personnes vulnérables

L’action de solidarité menée au domicile de Madame Roselyne, consistait à distribuer des kits alimentaires, de l’équiper d’un matelas confortable, d’une gazinière 5 feux, d’une bouteille de gaz pleine, et surtout de renforcer son commerce. Toute chose qui lui permettrait d’accroître ses revenus et de pouvoir dignement nourrir sa grande famille. Il faut dire qu’en amont, une équipe du bureau était allée s’enquérir des besoins de la famille.

« Au-delà des kits alimentaires, notre objectif est par-dessus tout de vous aider à pleinement vous occuper de vos enfants, grâce à votre activité », a indiqué Yolande Koumba. C’est pourquoi, dans l’optique d’atteindre ce but, la présidente d’honneur, Ghislaine Mouelet a indiqué qu’il y aurait un suivi de l’évolution de l’activité de Madame Roselyne « d’ici un mois environs, comme nous le faisons avec toutes les personnes que nous accompagnons, nous reviendrons pour constater que les avancées dans votre commerce », a-t-elle indiqué.

Notons que l’ONG créée en 2018, dont les principaux piliers sont la défense des droits des personnes âgées isolées, des personnes en situation de vulnérabilité, des jeunes filles mères, s’est distinguée par de nombreuses actions qui ont à ce jour touché plus de 200 personnes. Aujourd’hui, elle inscrit son action dans la vision de solidarité impulsée par le CTRI. En effet, consciente des politiques sociales et économiques déclinées par les plus hautes autorités, l’ONG « Aimons-nous vivants » s’engage pleinement à accompagner ces actions qui visent à apporter un mieux être aux Gabonais.