Gabon : la sourde oreille de Loïc Ndinga Moudouma sur le calvaire des passagers de la ligne Port-Gentil-Libreville

Volonté manifeste de laisser pourrir la situation ou impuissance face aux contingences liées à l’inapplication de l’arrêté n°001274/MEEDD/MBCPFP/MPERH du 07 août 2013 instituant un gasoil industriel ? C’est la question qu’on pourrait se poser face au mutisme qu’aurait décidé d’adopter le ministre des Transports, le Capitaine de Vaisseau Dieudonné Loïc Ndinga Moudouma concernant la hausse vertigineuse du prix du billet sur la ligne Port-Gentil-Libreville-Port-Gentil.

Si depuis sa prise de pouvoir, le Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI) présidé par le Général Brice Oligui Nguema a inscrit la problématique de la lutte contre la vie chère comme l’une de ses priorités afin d’alléger le panier de la ménagère, certains responsables semblent ne pas prendre toute la mesure de cet engagement. C’est le cas au ministère des Transports où, malgré le cri de détresse des populations sur l’augmentation du prix du billet du bateau, son premier responsable a décidé de ne pas prêter attention à ces supplications.

La preuve, lors de son passage dans l’émission L’Entretien sur les antennes de Gabon 1ère, le ministre des Transports n’a pas daigné aborder cette problématique qui touche des milliers de Gabonais contraints depuis plusieurs mois de débourser 42 000 FCFA pour un billet sur les navires des compagnies maritimes Logimar 241 et NGV. D’ailleurs, si à première vue l’opinion nationale pourrait imputer cette hausse à ces opérateurs économiques, cette situation dommageable serait volontairement entretenue par la Direction générale des hydrocarbures dirigée par Ernest Ndong Nguema.

Le silence méprisant de Dieudonné Loïc Ndinga Moudouma

En effet, malgré la preuve manifeste que la non-application de l’arrêté n°001274/MEEDD/MBCPFP/MPERH du 07 août 2013 et plus spécifiquement de l’article 4 qui exclut les sociétés exerçant dans le secteur « fluvial et maritime intérieur » de son champ d’application, est à l’origine de la hausse du prix du billet, cette administration aurait décidé curieusement de maintenir le statu quo. Une situation accentuée par le silence du Capitaine de Vaisseau Dieudonné Loïc Ndinga Moudouma qui malgré plusieurs interpellations aurait décidé de ne pas s’attaquer à ce dossier.



Pour certains observateurs, cette posture est d’ailleurs perceptible par son implication corps et âme dans le dossier de redynamisation de la Compagnie nationale de navigation intérieure et internationale (CNNII) dont l’activité n’est pas concentrée pour le moment sur le transport des passagers. De quoi s’interroger sur cette propension à laisser les populations subir cette situation qui pourrait pourtant être réglée en appliquant un simple texte.