Gabon : Hermann Immongault durcit le ton face à un « discours de haine et de division »

C’est une mise en garde qui fait suite aux dernières sorties politiques en lien avec le projet de nouvelle Constitution dont le parlement réuni en Assemblée constituante a achevé la semaine dernière ses travaux d’examen. En effet, dans un communiqué rendu public ce 29 septembre 2024, le ministre de l’Intérieur et de la sécurité, Hermann Immongault, attire l’attention devant ce qu’il considère comme des discours de haine et de division.

A mesure que la date du référendum constitutionnel approche, la pression monte côté gouvernement de Transition et CTRI, qui font face ces derniers temps à de vives critiques. En effet, le communiqué du ministère de l’Intérieur et de la sécurité intervient quelques jours seulement après la sortie publique de l’ancien Premier ministre, Alain-Claude Bilie-By-Nze, appelant à un retrait du projet de Constitution qu’il juge « dangereux pour le vivre ensemble des Gabonais ».

Discours tendant à semer le trouble

C’est en sa qualité de garant de l’ordre public que le ministre de l’Intérieur et de la sécurité, a tenu à mettre en garde devant ce qu’il qualifie de « foisonnement, ces derniers temps, de discours et initiatives visant à semer le trouble dans la préparation et le déroulement des élections attendues et appelées de tous leurs vœux par les Gabonaises et les Gabonais ». Ainsi, Hermann Immongault fait observer que ces initiatives, qui rappellent selon lui « les prémices d’une conspiration funeste et les spasmes d’une trajectoire tragique prise sous d’autres cieux », sont selon lui toujours « suffisamment graves pour que leurs auteurs en mesurent la portée ».

Tout en rappelant que le déroulé du chronogramme de retour à l’ordre constitutionnel se poursuit de manière sereine, Hermann Immongault « met en garde tous ceux qui voudraient perturber la bonne tenue du Référendum et le fonctionnement serein des Institutions mises en place depuis le 30 août 2023 par le Comité pour la Transition et la Restauration des Institutions ». Appelant ainsi les uns et les autres à « éviter tout discours de haine et de division, constitutif d’un trouble à l’ordre public pour lequel ils seront entièrement tenus responsables, et d’attendre sereinement l’ouverture de la campagne électorale au cours de laquelle ils pourront aisément exprimer leurs opinions et laisser les populations gabonaises décider librement de leur choix ».