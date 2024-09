Gabon : Guy Patrick Obiang Ndong favorable au Oui au Référendum

Ecouter l'article

Le Gabon célébrait le samedi 30 août 2024, le premier anniversaire marquant le coup de libération perpétré par les militaires réunis au sein du Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI). Profitant de l’occasion, l’ancien ministre de la Santé et des Affaires sociales, le Dr.Guy-Patrick Obiang Ndong a, lors d’une interview accordée à Radio 9 ce lundi 02 septembre 2024 déclaré soutenir activement la dynamique de développement du pays sous la direction du Président Oligui Nguéma et ce en votant pour le Oui au référendum constitutionnel à venir.

Si depuis l’arrivée des nouvelles autorités à la tête du pays, nous avons eu droit aux sorties de certains membres du gouvernement d’Ali Bongo Ondimba et autres leaders politiques à l’instar d’Alain Claude Bilie-By-Nze ou encore Albert Ondo Ossa qui ont donné leur point de vue sur la gestion du pays sous le CTRI, estimant « qu’on ne sait pas où on va et que cette transition est beaucoup plus pour les intérêts personnels que pour le bien du peuple ». Un avis que ne partage pas Guy Patrick Obiang Ndong qui a salué les réalisations du Général-Président Brice Clotaire Oligui Nguema défendant la position favorable pour le Oui au référendum constitutionnel.

Pour l’ancien membre du gouvernement d’Ali Bongo Ondimba, le peuple commence à voir des réponses concrètes à ses besoins depuis l’arrivée des nouvelles autorités à la tête du pays, toute chose qui le pousse à sortir de sa réserve et d’exprimer son soutien au CTRI. « Je soutiens le référendum à venir et j’appelle à voter « OUI » pour donner au Président Oligui Nguéma les moyens d’étendre ses réformes économiques et sociales » a déclaré le Dr. Guy-Patrick Obiang Ndong, indiquant que ce choix permettra au « Gabon de devenir une nation prospère où chaque citoyen est pris en compte grâce aux politiques publiques » .

Pour l’ancien ministre de la Santé et des Affaires Sociales, tout le peuple gabonais devrait s’aligner derrière le projet ambitieux que porte le Chef de l’Etat pour le Gabon encourageant au passage le changement de régime . « Avec du recul, il est évident que ce changement était nécessaire pour insuffler une nouvelle dynamique, touchant l’ensemble de la population. Aujourd’hui, il est indéniable que le pays connaît une transformation positive » a-t-il martelé.