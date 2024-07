Gabon : formation des cellules locales d’appui au recensement général de la population

Ecouter l'article

C’est en prélude à la reprise du recensement général de la population et du logement annoncé lors du conseil des ministres du 23 février dernier, que la Direction générale de la statistique une administration sous tutelle du ministère de l’Économie et des Participations, a lancé ce mardi 30 juillet 2024, une séance de renforcement des capacités des agents du gouvernorat de l’Estuaire. Un événement qui a été rehaussé par la présence du gouverneur de la province de l’Estuaire, Marie-Françoise Dikoumba.

Le siège du gouvernorat de la province de l’Estuaire a servi de cadre à l’atelier de formation des cellules locales d’appui dans le cadre du recensement général de la population et du logement qui se tient du 30 au 31 juillet 2024. Les agents formés devront achever cette opération démarrée le 10 juillet 2023 et avait été interrompue entre août et septembre 2023 du fait des événements politiques.

Prenant la parole, le Gouverneur de la province de l’Estuaire, Marie-Françoise Dikoumba a invité tous les participants à prendre une part active à la formation. « Je voudrais interpeller les agents ici présents sur l’importance de suivre cette formation. Je vous demande également de bien vouloir recevoir les équipes qui vont sillonner les différentes communes du Grand-Libreville. Nous sommes à votre école aujourd’hui et nous sommes venus écouter les équipes des agents de recensement qui vont nous donner les rudiments nécessaires pour cette opération » a-t-elle déclaré.

La reprise du recensement de la population et du logement

Ainsi deux jours durant, les agents exerçant au sein du gouvernorat seront édifiés sur « les détails sur le recensement, les éléments de langage et les points importants de la communication du recensement, le point d’étape, mais surtout ⁠annoncer la reprise du recensement dans l’estuaire en sa phase de cartographie » a précisé le Chef de section, en exploitation des données et analyse, Elvira Libabat Paraisso. Notons que le recensement de la population et du logement est une étape cruciale pour la collecte de données démographiques essentielles dans le pays, plus précisément le 7ème du genre.