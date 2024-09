Gabon : Fly Gabon désormais renforcé avec son premier Airbus A320 !

Ecouter l'article

Fly Gabon, la toute nouvelle compagnie aérienne nationale du Gabon, marque un tournant significatif dans son développement avec l’acquisition de son premier Airbus A320-232. Cet appareil, immatriculé N 2167, a récemment été réceptionné après un vol en provenance de l’aéroport de St Athan DGX au Royaume-Uni. L’avion, qui a précédemment servi sous les couleurs d’Etihad Airways et de Martinair Holland, est un biréacteur de 20 ans.

Cette acquisition représente une avancée stratégique importante pour Fly Gabon, soulignant son ambition de se positionner comme un acteur majeur dans le secteur aérien régional et international. Puisque le nouvel Airbus A320, un modèle prisé pour son efficacité et sa capacité, est prévu pour jouer un rôle clé dans le renforcement de la flotte de Fly Gabon. Selon Nyl Mba, le Directeur Général de la compagnie, l’appareil n’est pas encore opérationnel. Après une escale technique, il prendra la direction de Johannesburg.

Fly Gabon, la souveraineté aérienne du Gabon réaffirmée !

Si cet avion sera soumis à une transformation esthétique, avec une peinture aux couleurs de Fly Gabon, afin d’afficher clairement l’identité visuelle de la compagnie, il est plus qu’évident que cette acquisition s’inscrit dans une stratégie plus large visant à moderniser la flotte et à améliorer la qualité des services offerts aux passagers. D’ailleurs, l’Airbus A320, connu pour sa fiabilité et ses performances, permettra à Fly Gabon d’élargir son réseau de destinations et de répondre aux attentes croissantes de ses clients.

Ce développement est également un signal fort du dynamisme et des ambitions de la compagnie, qui cherche à s’imposer comme un acteur clé du secteur aérien en Afrique centrale. Avec l’ajout de cet Airbus A320, Fly Gabon met en place les bases solides pour un avenir prometteur, visant à offrir des services aériens compétitifs et de haute qualité tout en renforçant sa présence sur le marché international.