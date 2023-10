Gabon : Eric Boumah à la tête de la Direction générale des Impôts

Ecouter cet article Ecouter cet article

Ce jeudi 28 septembre 2023 s’est tenu le deuxième conseil des ministres post coup d’État du 30 août dernier. Une séance dirigée par le président de la Transition, le Général Brice Oligui Nguema qui aura été marquée par la validation de plusieurs mesures individuelles au sein de l’administration publique notamment au sein de la Direction générale des Impôts (DGI) avec la nomination d’Eric Boumah en remplacement de Gabin Otha-Ndoumba.

Ce conseil des ministres aura été sans aucun doute plein de surprises du fait de nombreux bouleversements au sein de plusieurs administrations. C’est notamment le cas au sein du ministère de l’Économie et des Participations, plus particulièrement à la DGI où plusieurs changements ont été opérés.

Nommé lors du Conseil des ministres du 2 octobre 2020, Gabin Otha-Ndoumba devra céder sa place à Eric Boumah. Il faut souligner que le désormais ancien directeur général paie semble-t-il le prix de certains scandales ayant émaillé sa gestion. Selon l’hebdomadaire La Cigale Enchantée, ce dernier avait été éclaboussé dans une affaire de dégrèvements de plusieurs centaines de millions de FCFA à des opérateurs économiques privés.

Eric Boumah, un pur produit de la Direction générale des Impôts

Ainsi, il est remplacé à ce poste par un autre cadre issu de la maison, en l’occurrence Eric Boumah. Cet inspecteur central des impôts aura donc pour mission de mettre en musique la feuille de route des nouvelles autorités en matière de collecte des recettes fiscales. Une tâche qui s’avère ardue dans un contexte pour le moins particulier exigeant une véritable rigueur au sein de l’administration publique.



Pour rappel, la Direction générale des Impôts est entre autres chargée de la conception et de l’élaboration des textes législatifs et réglementaires en matière fiscale, domaniale et foncière, a de la collecte des éléments nécessaires à la détermination de l’assiette de l’impôt ; de la gestion du fichier des contribuables ; de la liquidation et du contrôle des impôts, droits, redevances et taxes de toutes natures ou encore du contrôle des déclarations fiscales, des titres de perception des impôts, droits, redevances et taxes.