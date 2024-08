Gabon : en 2025 les 1181,4 milliards du secteur secondaire devraient grandement aider l’économie nationale

Ecouter l'article

Industrie, agro industrie, transformation des matières premières, production de ciment, en 2025, le secteur secondaire devrait tirer l’économie gabonaise. Traditionnellement dominé par l’extraction et l’exploitation des ressources naturelles, il devrait pouvoir compter sur les industries agro-alimentaires, le BTP, la recherche et autres services pétroliers pour doper son potentiel et ainsi atteindre à prix constant, 1181,4 milliards de FCFA de part dans le PIB en 2025. C’est pas autant que le secteur primaire dominé par les piliers de notre économie, qui devrait atteindre 1473,4 milliards de FCFA sur la même période selon le tableau de bord de l’économie, mais c’est un chiffre en augmentation.

Pilier du secteur secondaire, avec des activités liées au raffinage du pétrole et à la production de produits pétroliers, l’industrie pétrolière et gazière devrait continuer de renforcer les activités connexes à la production pétrolière, et par la même occasion, l’économie tout entière. Selon le tableau de bord de l’économie, les industries pétrolières devraient générer en 2025, plus de 360 milliards de FCFA. Une moyenne qu’il a su tenir au cours des dix dernières années malgré un léger repli en 2021 et 2022. Autre secteur qui devrait rapporter gros, les industries agro-alimentaires et les boissons. Celles-ci devraient générer plus de 156 milliards de FCFA en 2025. Un chiffre largement au-dessus des 110 milliards de FCFA générées en 2015.

Le secteur secondaire en renfort de l’économie nationale

Concernant les industries du bois, elles devraient générer pour leur part, 155 milliards de FCFA tirées par le dynamisme attendu du secteur du BTP dont le segment immobilier devrait connaître une croissance sans précédent avec les nombreux projets en cours sous l’égide du CTRI. 155 milliards de FCFA qui représentent bien plus que le double des 77 milliards de FCFA enregistrés en 2015. Les autres industries composées notamment de l’industrie pharmaceutique, ne devraient pas être en reste avec un revenu global à prix constant de l’ordre de 196 milliards de FCFA, qui représentent 70 milliards de FCFA de plus qu’en 2015. Une belle prouesse qui souligne là aussi un réel dynamisme attendu.

Concernant le BTP, s’il ne devrait pas connaître l’abondance de l’exercice 2015 ponctué par des revenus de l’ordre de 287,4 milliards de FCFA, il devrait tout de même largement consolider ses acquis avec une richesse créée de l’ordre de 237,5 milliards de FCFA en 2025. En somme, le secteur secondaire devrait globalement bien se porter, avec un revenu cumulé de 1181,4 milliards de FCFA, ce qui devrait lui permettre de soutenir les différentes pans de notre économie.