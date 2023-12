Gabon : communiqué final du Conseil des ministres du jeudi 28 décembre 2023

Follow on X

Le jeudi 28 décembre 2023, sous la Très Haute Présidence de Son Excellence, le Général de Brigade Brice Clotaire OLIGUI NGUEMA, Président de la Transition, Président de la République, Chef de l’Etat, le Conseil des Ministres s’est réuni dès 10h au Palais de la Présidence de la République.

A l’ouverture des travaux, le Conseil des Ministres s’est félicité de l’intense activité diplomatique du Président de la Transition, Président de la République, Chef de l’Etat, menée aussi bien au niveau sous-régional qu’international.

En effet, le Président de la République a effectué une visite de Travail et d’Amitié à Yaoundé au Cameroun ponctuée par une audience avec son homologue, Son Excellence Paul BIYA.

A Djibloho, en Guinée Equatoriale, le Président de la Transition a pris part à la 5e Session Extraordinaire de la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique Centrale (CEEAC) avant de se rendre à New York aux Etats-Unis, dans le cadre des Sessions de fin du mandat du Gabon, au Conseil de Sécurité de l’ONU.

A New York, le Président de la République s’est entretenu successivement avec le Secrétaire Général de l’ONU Antonio GUETERRES et le Président de l’Assemblée Générale Dennis FRANCIS.

Au cours de ces rencontres au Sommet, le Président de la Transition a manifesté à ses hôtes sa détermination à tenir les engagements internationaux du Gabon, justifié par le processus de restauration des Institutions et de la relance de l’économie.

Par ailleurs, le Président de la République a poursuivi ses échanges réguliers avec plusieurs hautes personnalités issues des milieux diplomatiques et économiques ainsi que la diaspora gabonaise.

Sur le plan local, le Chef de l’Etat a entamé une Tournée Républicaine avec les étapes des provinces de l’Ogooué-Maritime, de la Ngounié et du Woleu Ntem.

Chaleureusement accueilli dans la liesse populaire le Président de la République a tenu à délivrer à ses compatriotes desdites provinces un discours explicatif et plein d’espoir sur les facteurs ayant conduit à la Transition ainsi que les réformes et projets engagées sous la conduite du Comité de Transition pour la Restauration des Institutions (CTRI) et du Gouvernement de Transition.

Dans ce cadre, au sein les localités visitées le Président de la Transition a procédé au lancement de plusieurs chantiers d’infrastructures et à forte connotation sociale devant significativement contribuer à l’amélioration des conditions de vie et le bien-être des populations locales.

AU TITRE DES PROJETS DE TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES

Le Conseil des Ministres a délibéré sur les Affaires suivantes :

MINISTERE DE LA REFORME DES INSTITUTIONS

– Projet de loi autorisant le Président de la Transition, Président de la République, Chef de l’Etat à légiférer par ordonnances pendant l’intersession parlementaire.

Pris en application des dispositions de l’article 52 de la loi n°03/91 du 26 mars 1991 portant Constitution de la République Gabonaise, le présent projet de loi d’habilitation autorise le Président de la Transition, Président de la République, Chef de l’Etat, à légiférer par ordonnance pendant l’Intersession parlementaire.

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE, CHARGE DE LA FORMATION CIVIQUE

– Projet de décret portant transfert des centres d’éducation préscolaires des sections enfantines de 3 à 5 ans du Ministère en charge des Affaires Sociales au Ministère en charge de l’Education Nationale

Le présent projet de décret matérialise le transfert de compétences et des missions régaliennes en matière d’Education des centres préscolaires des sections enfantines assurées auparavant par le Ministère en charge des Affaires Sociales au Ministère de l’Education Nationale, chargé de la Formation Civique.

Ainsi, par l’effet du présent texte, lesdits centres relèvent dorénavant de la compétence du Ministère de l’Education Nationale.

MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA LUTTE CONTRE LE CHOMAGE

– Projet de décret portant approbation des statuts du Pôle National de Promotion de l’Emploi

Le présent projet de décret matérialise la politique de mise en œuvre de la Stratégie nationale de dynamisation de l’emploi des jeunes ainsi que de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale.

Il vise à consolider l’organisation du Pôle National de Promotion Emploi (PNPE) afin de lui permettre d’atteindre ses objectifs.

Ainsi, pour son fonctionnement, le Pôle National de Promotion de l’Emploi comprend :

– le Conseil d’Administration ;

– la Direction Générale ;

– l’Agence Comptable ;

– le Contrôle Budgétaire.

Présidence de la République

MINISTERE DES TRANSPORTS, DE LA MARINE MARCHANDE ET DE LA MER

– Projet de décret portant modification de certaines dispositions du décret n°0051/PR/MTL du 12 janvier 2015 relatif à l’importation des véhicules d’occasion en République Gabonaise.

Le présent projet de texte vise à redynamiser le secteur de la vente automobile d’occasion et l’environnement économique et commercial qui lui est rattaché par le relèvement de l’âge des véhicules automobiles d’occasions en importation en République Gabonaise désormais arrimé à la moyenne des pays de la Sous-région.

En application du texte indiqué, l’âge maximum de tout véhicule en importation en République Gabonaise est porté à dix (10) ans.

Présidence de la République

Ainsi, les articles 1, 2 et 3 du n°0051/PR/MTL du 12 janvier 2015 sont modifiés.

MINISTERE DES COMPTES PUBLICS MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES PARTICIPATIONS

– projet de décret portant modification de certaines dispositions du décret n°00101/PR/MEF du 10 avril 2020 portant création et organisation du Fonds de Solidarité COVID-19.

Le présent projet de texte pris en application des dispositions législative et règlementaire en vigueur a pour objectif la prise en charge par le Fonds de Solidarité COVID-19 des dépenses liées à la construction des structures sanitaires et celles relatives aux dettes issues des prestations COVID

19.

Présidence de la République

A cet effet, l’article 3 nouveau stipule que « le Fonds COVID-19 est un compte destiné au financement :

– des mesures de préventions, de lutte et de riposte contre la pandémie du COVID-19 ; – des mesures économiques et sociales d’accompagnement mises en œuvre par le Gouvernement au profit des populations et des opérateurs économiques ayant subi les incidences de la pandémie du COVID-19 ; – des infrastructures sanitaires ;

– des dettes issues des prestations COVID-19 ».

MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DE LA SECURITE

– Le projet de décret portant accès et traitement des données à caractère personnel stockées dans le système d’Identification Biométrique Officielle du Gabon (IBOGA) et enrôlement des personnes non identifiés en

Présidence de la République

vue de l’établissement de la Carte Nationale d’Identité Electronique (CNIE).

Le présent projet de texte qui consiste d’une part, au traitement des données à caractère personnel des citoyens gabonais déjà identifiés dans le système IBOGA et d’autre part, à l’enrôlement des personnes qui n’y figurent pas, vise :

– le prélèvement des données à caractère personnel et données biométriques de citoyens gabonais contenues dans le système d’Identification Biométrique Officielle du Gabon (IBOGA) ;

– l’enrôlement des citoyens gabonais non-inscrits au système d’Identification Biométrique Officielle du Gabon ;

– la facilitation du processus d’établissement et de production de la Carte Nationale d’Identité Electronique (CNIE) par l’extraction des données à caractère personnel et biométrique des personnes physiques présentes dans le

Présidence de la République

système d’Identification Biométrique Officielle du Gabon ;

– la garantie de fiabilité et de sécurité du fichier d’identification biométrique Officielle du Gabon.

A cet effet, des instances d’organisation de l’enrôlement électronique et biométrique des citoyens gabonais en vue de l’établissement et de la délivrance de la Carte Nationale d’Identité Electronique (CNIE) sont mises en place :

– le Comité de pilotage ;

– la Coordination technique.

– Projet de décret portant prorogation de la validité de la Carte Nationale d’Identité.

Le présent projet de décret proroge la validité des Cartes Nationales d’Identité délivrées entre les années 2011 et 2013 jusqu’à la délivrance effective de la Nouvelle Carte d’Identité Electronique (CNIE).

Présidence de la République

EN MATIERE DE POLITIQUE GENERALE MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES, CHARGE DE L’INTEGRATION SOUS REGIONALE ET DES GABONAIS DE L’ETRANGER

Au terme de la présentation de Monsieur le Ministre, le Conseil des Ministres a marqué son accord à la demande d’agrément de Son Excellence Monsieur Dmitrii KOREPANOV, en qualité d’Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la Fédération de Russie près la République Gabonaise avec résidence à Libreville.

Enfin le Conseil des Ministres a entériné les mesures individuelles suivantes :

Présidence de la République

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE SECRETARIAT GENERAL

– Conseiller Spécial du Président de la Transition, Chef de Département Santé et Affaires Sociales, chargé du SAMU SOCIAL GABONAIS ET DE L’ACTION HUMANITAIRE D’URGENCE : M. Wenceslas YABA

– Conseillers du Président de la Transition : • Andy Roland NZIENGUI NZIENGUI;

Mmes:

• Charlène SAPHU KOUMBA

• M. Nyam DOUPAMBY MATOKA

Présidence de la République

• Yémalin Victoire Marie Rose HOUNGBEDJI épouse OGOUEBANDJA

-Attaché de Cabinet du Président de la Transition :

-Mme Anistelle SOUGOU

– Chargé de Missions du Président de la Transition :

MM.

• Térence Abel OBAME ENGONE;

• Raoul ANDJEMBE.

• Jean François EVOUNA METENG

CABINET DU PRESIDENT DE LA TRANSITION

– Conseillers du Président de la Transition MM.

• Aymar ILAMBI;

• Freddy ASSELE ;

Présidence de la République

• Mme Ferla Blanche MOUSSOUNDA ép. KEMBOT.

• Brice Mathias MOULEINGUI;

• Colonel WORA MOUSSOUNDA Albert.

– Charges de Missions du Président de la Transition :

MM.

• Chrislain NGARI OKINGUI ;

– Secrétaire de Cabinet du Président de la Transition : Mme Euloge Marina AKESSI YAMAT

MAISON MILITAIRE

GRANDE CHANCELERIE DES ORDRES NATIONAUX

– Grand Chancelier: Vice-Amiral KEBA MALEKOU Yves.

– Conseillers Spéciaux du Président de la Transition:

Présidence de la République

• Mme Isabelle Marie-Thérèse BEKALE.

– Conseillers du Président de la Transition MM.

• Brice Mathias MOULEINGUI;

• Colonel WORA MOUSSOUNDA Albert.

– Attachées de Cabinet à la Présidence de la République:

• Premier Maître NSO MPANGUI Solange; • Lieutenant MENGUE Georgina;

• Enseigne de Vaisseau de 1ère Classe LOUMBOU PWATY Elvie.

Chargés de Missions du Président de la Transition : MM.

• Enseigne de Vaisseau de 1 ère Classe NAMBO ADEMBAGONDJO Larry Ulrich;

• Adjudant-Chef Major LEKOGO Bernadette ; • Adjudant-Chef Major LEBOTO Angélique ; • Adjudant-Chef NZE SIMA Danielle;

Présidence de la République

• Enseigne de Vaisseau de 1ère Classe OPAPE AKILIKIKATA Sandra.

AGENCE NATIONALE DES BOURSES ET STAGES DU GABON (ANBG)

– Président de la Commission Technique des Bourses : M. Hugues BOUROBOU BOUROBOU, en remplacement de M. Michel MOUNGUENGUI, appelé à d’autres fonctions.

DIRECTION GENERALE

– Chargés d’Etudes du Directeur Général:

• M. Judicael ATSAKOUNA.

• Mme Urielle Francisca MBAZOGO ELLA.

– Chef de Service Contrôle Interne et Qualité : M. Arnaud Hilaire NGUEBET.

Présidence de la République

– Directeur des Systèmes d’Information et de la Communication : M. Lauriel FAHIZAH NGARI.

– Directeur Administratif et Financier : Mme Perlande Audrey MEZOCK ETSIACKA.

– Chef de projet extension e-Bourse au secondaire : M. Jimmy Cédric NDOUMBA, Ingénieur des Systèmes Informatiques à l’ANINF.

– M. Jérémie MIKOMBO est remis à la disposition du Secrétariat Général du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique et de l’Innovation Technologique.

PRIMATURE

SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT

Présidence de la République

– Secrétaire Général Adjoint du Gouvernement : Mme Gladys-Peggy OBONE-OWOULA

CABINET DU SECRETAIRE GENERAL DU GOUVERNEMENT

– Conseillers à la Primature :

Mmes :

• MOUNGOLA BOUNGOUEDZI Larissa ; • KOYE Christelle ;

• OPONG YOUSSEF Fatoumata ;

• JOUMAS Andréa Teicle Carène

Attachés de Cabinet à la Primature :

Mmes :

• Chiva Charles Cécile BAMARONDA KOUMBA ;

Secrétaires Techniques à la Primature :

Mmes :

• Alix Corrèze OUANDZIE ESSONGUE;

Présidence de la République

• MBEDA Yolandrine Epouse NGUEMA MBA ;

• Janice Alexandra NDOUMBA KOBI; • Nicole MENGUE NGOUNGNAGNI

– Aide de Camp : Maître-Major Cédric MESSANG METOUBE (Marine Nationale).

– Agents de Sécurité :

• Sergent-Chef Major MAVOUNGOU Alane Juliss Aurele (Armée de l’Air).

• Caporal-Chef MOUCKOUNDENGA Léon Lie (Armée de Terre).

– Chauffeur Particulier : M. Patrick MANFOUMBI.

MINISTERE DE LA REFORME DES INSTITUTIONS

SENAT

CABINET DU PRÉSIDENT

Présidence de la République

– Directeur de Cabinet : M. Jean Paul TIRI

– Directeur de Cabinet Adjoint : M. Serge ZENG ANGO

– Chef de Cabinet : M. Jean François MANDAKA

– Directeur Adjoint du Protocole : M. Emmanuel MEYO

– Conseiller Diplomatique et des Relations Inter Parlementaires : Mme Maryse YANGARI

– Conseiller Juridique : M. Willy ADONG LIBACKOU.

– Conseiller à l’Education Nationale et à la Jeunesse, cumulativement avec sa Fonction d’Enseignant : M. Felcy MAWOMBA INGUENDE.

– Conseiller Chargé des Affaires Médicales, cumulativement avec sa Fonction d’Enseignant : M. Guy Stéphane PADZYS

Présidence de la République

– Conseiller Economique et Financier : M. Daniel TCHIBINDA TCHIBINDA.

– Conseillers :

MM

• Aimé Patrice KOUMAMBA ;

• Eric Gaël MYBOTO ;

• Placide AUBIANG NZEH ;

• Lucien POUNGUI ;

• Gaétan Magloire NANG MEBALE.

Mmes

• Sergine NDONG OYONO ;

• Garcia WOUCHI TSENGUE.

Attachés de Cabinet :

Mmes

• Edna Jenifer BINOUNOU

• Brigitte MVEY

• Guy Laurent ABO BEKALE

MM.

• Jean SAMBA BAKOUSSOU

• Judicaël AKENDENGUE

Présidence de la République

– Secrétaire Particulière du Président du SENAT : Mme Marie Thérèse Laure MENGUE .

– Secrétaire Particulière du Directeur de Cabine : Mme Falonne LIPILA NDZIPA.

– Secrétaires de Cabinet :

Mmes:

• Hermine BAYENI

• Marcy Lauriane MBOMO

• Arielle NDOMBI

-Médecin Personnel : Dr. Francis NDOUME OBIANG

– Chargé d’Etudes :

Mmes:

• Pétula Vanessa OKOME MINKO

• Tassyla MISSOUMA

• Raïssa Inès MABIKA

• Ruth Jessica OYABI OMPOUNGA

Présidence de la République

MM:

• Franck Alexandre MOUELY KOUMBA ; • Arnold GNONGUI POSSOU.

– Chauffeurs Particuliers:

MM:

• Juste Lambert LIBENDZE MOULOUNDI • Nick BETSIKAYI

• Patrick Ruch Duphy POUNGUI

– Chauffeur du Directeur de Cabinet : M.Franck NZIGOU MOULOUNGUI

– Aides de Camp :

• Lieutenant Hugues LOMBAT

• Sous-Lieutenant Linda Xavière LEYOGHO MAKOYO.

– Agents de Sécurité:

• Adjudant-chef Major Ludovic Martel NAH ; • Adjudant-chef Pierre NKELE ;

• Adjudant-chef Major Olive BANGADI;

Présidence de la République

• Adjudant-chef Major Augustin Yannick NDOUMOU;

• Maréchal des Logis-chef Major Yannick MISSOUMBA BISSIRA.

– Chargés de Missions:

MM.

• Edvine Ballack OBAME MEBIAME; • Herbert Tangui NZAMBA NZAMBA; • Innocent ONDO NGOND;

• Jean Frédéric KONDZO;

• Patrick BEKALE Boudry;

• Yannick NDOUKOU;

• Jean Max NZUI MVONE;

• E-René BODANGUI MATOBO;

• Félix G. NGOMBYH OBAME;

• Donatien BOUKAMBA;

• Merlin ASSOUMOU NDO.

DIRECTION DE LA COMMUNICATION ET DES RELATIONS PUBLIQUES

– Directeur de la Communication : M. David EYI Symphorien

Présidence de la République

SECRETARIAT GENERAL

– Secrétaire Général Adjoint : M. Francis TONDA.

DIRECTION DES FINANCES ET DU BUDGET – Directeur : M. Marcel INGAGA

DIRECTION DES COMMISSIONS PERMANENTE DU SENAT

– Directeur : Mme Odile BOURDETTE

– Chef des Services d’Etudes : M. Jonas Timothée IKAKE

DIRECTION DE LA DOCUMENTATION

– Chef de Service: Mme Sophie Arlette Rufine OLENDE.

DIRECTION GENERALE DES AFFAIRES MEDICALES ET SOCIALES

Présidence de la République

– Chef de Service des Affaires Médicales: Mme Marthe NIDA Veuve NDOMBA NGOYE.

DIRECTION DES COLLECTIVITES LOCALES

– Directeur : Mme Arlette BILOGUE ABESSOLO.

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES, CHARGE DE L’INTEGRATION SOUS REGIONALE ET DES GABONAIS DE L’ETRANGER

SECRETARIAT GENERAL

SERVICES EXTERIEURS

CONSULAT HONORAIRE DU GABON EN REPUBLIQUE DU RWANDA

– Consul Honoraire : M. Michel Christophe MBADINGA.

Présidence de la République

CONSULAT HONORAIRE DU GABON AU ROYAUME DES PAYS-BAS

– Consul Honoraire : M. Michel Rombout SWANBORN.

MINISTERE DE LA JUSTICE, GARDE DES SCEAUX

CABINET DU MINISTRE

– Conseiller Diplomatique: M. Venance MBINGT-ABDOULAYE, en remplacement de Mme. Inès Cécilia MOUSSAVOU NGADJI.

MINISTERE DE LA SANTE ET DES AFFAIRES SOCIALES

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE D’OWENDO (CHUO)

CONSEIL D’ADMINISTRATION

Présidence de la République

-Président du Conseil d’Administration : M. John Florent MOUBA.

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE LIBREVILLE (CHUL)

DIRECTION GENERALE

– Directeur Général : Pr Béatrice Yvette NGUEMA EDZANG

CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE MALADIE ET DE GARANTIE SOCIALE (CNAMGS)

DIRECTION GENERALE

– Directeur Général: Mme Audrey CHAMBRIER.

– Directeur Général Adjoint: Dr. Mélina NKOLE ABOUGHE.

– Conseiller du Directeur Général : Mme Flore Martine NGINGONE OBAME.

Présidence de la République

INSTITUT DE L’HYGIENE PUBLIQUE ET D’ASSAINISSEMENT

– Directeur : M. Saturnin MVE NGUEMA

AGENCE DU MEDICAMENT

DIRECTION GENERALE

Conseiller du Directeur Général : Mme Grâce ASSELE OGANDAGA

CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE (CNSS)

CONSEIL D’ADMINISTRATION

– Président du Conseil d’Administration : Général Modeste DOCTERE.

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE, CHARGE DE LA FORMATION CIVIQUE

Présidence de la République

AGENCE NATIONALE DE FORMATION ET D’ENSEIGNEMENT PROFESSIONNELS

DIRECTION GENERALE

–Directeur Général : M. Léandre KIKI ANOUE. –Directeur Général Adjoint : M. Raphael MFOUBOU.

-Conseiller du Directeur Général : M. Nestor Arian LENDZONDZO.

MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA LUTTE CONTRE LE CHOMAGE

CABINET DU MINISTRE

– Conseiller Diplomatique : Mme Francisca Ursulla Mercier MOUNDOUNGA MOUNDOUNGA.

– Secrétaire Particulier du Directeur de Cabinet : M. Boniface Omer MOUELE.

SECRETARIAT GENERAL

Présidence de la République

– Secrétaire Général: M. Alain AFANERE MEVIAME.

MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DU RENFORCEMENT DES CAPACITES

SECRETARIAT GENERAL

DIRECTION CENTRALE DES ARCHIVES ET DE LA DOCUMENTATION

– Directeur Central : M. Jean MABICKA DIRECTION GENERALE DE LA FONCTION PUBLIQUE

– Directeur Général : Mme Edith KOMBILA

DIRECTION DE LA GESTION DES PERSONNELS ET DU CONTENTIEUX

– Directeur : M. Jacques ADA

– Directeur Adjoint : M. Jean Pierre NZAMBE – Chef de Service des Retraites et Affaires Sociales : M. Jean Claude BOTSO

– Chef de Services de la Gestion des Carrières et des Emplois : M. Bruno BOUSSEBA MOUKEKE

Présidence de la République

INSPECTION GENERALE DES SERVICES

Inspecteur Général des Services Adjoint : Mme NKOULE EKOMI Nathalie

ECOLE NATIONALE D’ADMINISTRATION (ENA)

DIRECTION GENERALE

– Directeur Général : Mme Adèle Sabine ILAMA Epouse NGUIMBI, confirmée – Secrétaire Particulière : Mme MANGUILA BOUSSAMBA Peggy Marcia

– Chargé d’études en charge des Relations Publiques et des partenariats : Mme Astrid LENDOYE Epouse MOUSSONE

– Chargé d’études en charge de la Digitalisation et de Alumni ENA Gabon : Mme Maeva Jolina MAYI MALAMBA

Présidence de la République

– Chargé d’études en charge du Renforcement des capacités : Mme Murielle Claudia GUITSEMBOU MOUSSAVOU

SECRETARIAT GENERAL

– Secrétaire Général : M. Serge Célestin DELICAT

– Surveillant Général : Mme Raïssa MEKOMBA Epouse KOUMBA

– Directeur des Etudes et des Stages : Mme Annie Flore MOUTSINGA Epouse BOMBA

CENTRE DE RECHERCHE ADMINISTRATIVE APPLIQUÉE

– Directeur : M. Mesmin MOUIRI

DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT ET DE LA FORMATION CONTINUE

– Directeur : Mme Ovily RETENO KOWET Epouse BAYO ADOTEVI

Présidence de la République

DIRECTION DE LA COOPERATION INTERNATIONALE

– Directeur : M. Chris NYANGODIO ISSEMBI

INSPECTION GENERALE DES SERVICES

– Inspecteur Général Adjoint des Services : Mme Nathalie NKOULE EKOMI

ECOLE DE PREPARATION AUX CARRIERES ADMINISTRATIVES (EPCA)

DIRECTION GENERALE

– Directeur Général : M. Rodrigues MIKOLO BANAKA, confirmé

– Secrétaire Particulière : Mme Isabelle MBADOUMA BOUDIMA Epouse ITEMBELA

– Chargé d’études : M. Alban Boris UDIAM

Services Rattachés

Service Comptabilité

Présidence de la République

– Chef de Service : Mme Léone Laure BOUANGA DJOGAS

SECRETARIAT GENERAL

– Secrétaire Général : M. Guy Rodrigue BOUSSAMBA, confirmé

– Surveillant Général : M. Didier NANG OVONO, confirmé

Service Ressources Humaines

– Chef de Service Ressources Humaines et Moyens Généraux : M. Serge BIBANGA, Confirmé

Centre documentaire

– Chef de service du Centre documentaire : Mme Darelle KOUBAPEY

Direction des Etudes et des Stages

Présidence de la République

– Directeur : Mme NKOLO Hermine Epouse AGOMA MOULOMBO, confirmée

Service de la Scolarité

– Chef de Service de la Scolarité : M. Oxence MANDENDA NGUIEMY

Services des Stages

– Chef de Service des Stages : Mme Edith Fany MEPIAT YENO, confirmée

DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT ET DE LA FORMATION CONTINUE

-Directeur : M. Aimé Césaire EMANE MENDZEING, confirmé

SERVICE DE LA FORMATION CONTINUE:

-Chef de Service de la Formation Continue : Mme Marie Noel MEZENE NGUEMA Epouse ALLOGHO

Présidence de la République

SERVICE DEVELOPPEMENT:

– Chef de Service développement : M. Igor NKOGHO NKOGHO

DIRECTION DE LA COOPÉRATION INTERNATIONALE ET DES RELATIONS PUBLIQUES

– Directeur : Mme Sidalia MOUDANGA BIGNEGNI Epouse NDONG MENGHE

SERVICE DE LA COOPERATION INTERNATIONALE:

– Chef de Service : Mme Amélie Clarence KENGUE, confirmée

SERVICE DES RELATIONS PUBLIQUES:

– Chef de Service : Mme Grace Margareth NKAMA PAMBOU

Présidence de la République

DIRECTIONS CENTRALES DES RESSOURCES HUMAINES

PRIMATURE

– Directeur Central des Ressources Humaines : Mme Prisca ANDEME

– Directeur Central Adjoint des Ressources Humaines : M. Maximin EBOLO

Ministère de la Fonction Publique et du renforcement des Capacités

– Directeur Central des Ressources Humaines : Mme Léontine NKONWA MISTOUL

Ministère de l’Education Nationale/Formation Professionnelle:

– Directeur Central des Ressources Humaines : M. Loïc MOUKETOU

Ministère de la Réforme des Institutions:

Présidence de la République

– Directeur Central des Ressources Humaines : M. Wilfried ASSALY

– Directeur Central Adjoint des Ressources Humaines : M. César Narcisse OUANGO

Ministère des affaires Etrangères, chargé de l’Intégration Sous-Régionale et des Gabonais de l’Etranger:

– Directeur Central Adjoint des Ressources Humaines : M. Borish ABENA MEGNE

Ministère de la Santé et des Affaires Sociales:

– Directeur Central des Ressources Humaines : M. Ben BIYENDZI

– Directeur Centraux Adjoints des Ressources Humaines : M. Joseph Rustel OKEMVELE et Mme Sandra NSOUROU BIBANG

Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l’Innovation Technologique:

– Directeur Central des Ressources Humaines : M. Stéphane EDOU MVIE

Présidence de la République

– Directeur Central Adjoint des Ressources Humaines : Mme Christelle Marcelle NYAMA

Ministère du Travail et de la Lutte contre le Chômage:

– Directeur Central des Ressources Humaines : Mme Emma BOUKANDOU

– Directeur Central Adjoint des Ressources Humaines : Mme Marie Françoise KOBI

Ministère des Travaux Publics:

– Directeur Central des Ressources Humaines : M. Joachim MPOUAME

– Directeur Central Adjoint des Ressources Humaines : Mme Inès Larissa MABOUDI

Ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et du Cadastre:

– Directeur Central des Ressources Humaines : M. Daniel MEZUI M’EYI

Présidence de la République

Ministère de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Arts:

– Directeur Central des Ressources Humaines : M. M. Régis MALEMBE

– Directeur Central Adjoint des Ressources Humaines : Ange Patrick BOUNDA

Ministère des Eaux et Forêts, chargé de la Préservation de l’Environnement, du Climat et du Conflit Homme-Faune:

– Directeur Central des Ressources Humaines : M. Francis LEKOBA

– Directeur Central Adjoint des Ressources Humaines : Mme Annie Carole LEMBE DICKA

Ministère du Pétrole:

– Directeur Central des Ressources Humaines : M. Deccar Eddie NDOUMBA

Présidence de la République

– Directeur Central Adjoint des Ressources Humaines : Mme Gwladys NDAGOUNA METOULE

Ministère des Mines:

– Directeur Central des Ressources Humaines : Mme Olga TOMBA Epouse MBA BIYOGO – Directeur Central Adjoint des Ressources Humaines : M. Dimitri ETSINDA

Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche:

– Directeur Central des Ressources Humaines : M. Didier Pacôme POUTOU

– Directeur Central Adjoint des Ressources Humaines : Mme Marie-Noëlle KENGUE LIYOUKOU

Ministère des Transports, de la Marine Marchande et de la Mer:

– Directeur Central des Ressources Humaines : M. Jean Louis NDONGO

Présidence de la République

– Directeur Central Adjoint des Ressources Humaines : M. Davy ALLOGHE EKO

Ministère de l’Energie et des ressources Hydrauliques:

– Directeur Central des Ressources Humaines : Mme Nelly Flore MAYOMBO

– Directeur Central Adjoint des Ressources Humaines : M. Eloi EVOEMOU MOZOGHO

Ministère du Tourisme et de l’Artisanat:

– Directeur Central des Ressources Humaines : Mme Mélanie GUIKOUVA

– Directeur Central Adjoint des Ressources Humaines : M. Brice Gaël LOUNDOU

Ministère des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication:

– Directeur Central des Ressources Humaines : M. Ulrich MBANDJI NGABOLO

– Directeur Central Adjoint des Ressources Humaines : Mme Mauricia MOUIRI

Présidence de la République

Ministère des Comptes Publics:

– Directeur Central des Ressources Humaines : M. Jacquelin BEDJITSI

Ministère de l’Economie et des Participations:

– Directeur Central des Ressources Humaines : Mme Rêve ITSIEMBOU NDOSSI.

–

– Directeurs Centraux Adjoints des Ressources Humaines : M. Apollinaire MANGUEDI MOUKAMBI et Mme Murielle Zoé MADJINOU

Ministère Délégué à la Présidence, chargé de l’Intérieur et de la Sécurité:

– Directeur Central des Ressources Humaines : Mme Annie LISSENGUET POUTOU

Ministère du Commerce, des PME/PMI, chargé des Activités Génératrices de Revenus:

– Directeur Central des Ressources Humaines : Mme Corinne IVAZZA AZIZET

Présidence de la République

– Directeur Central Adjoint des Ressources Humaines : M. Éric NZENGUE NZENGUE

DIRECTIONS PROVINCIALES DES RESSOURCES HUMAINES:

Moyen Ogooué:

– Directeur : M. Grégoire MANFOUMBI Nyanga:

– Directeur : Mme Lesly Doria BOUANGA KOUMBA

Ogooué Ivindo:

– Directeur : IKOUANKANGOYE Jean De Dieu

Ogooué Maritime:

– Directeur : Mme Solange ANGUE Epouse NGUEMA

Woleu-Ntem:

– Directeur : Mme Monique NSENGUE NDONG

Présidence de la République

MINISTÈRE DE LA CULTURE, DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DES ARTS

CABINET DU MINISTRE

– Conseiller du Ministre: M. Guy Roger NZAMBA.

OFFICE NATIONAL POUR LE DEVELOPPEMENT DU SPORT ET DE LA CULTURE

DIRECTION GENERALE

– Conseiller du Directeur Général : M. Marc Honorat OBAME.

MINISTERE DES EAUX ET FORETS, CHARGE DE LA PRESERVATION DE L’ENVIRONNEMENT, DU CLIMAT ET DU CONFLIT HOMME-FAUNE

Présidence de la République

AGENCE NATIONALE DES PARCS NATIONAUX (ANPN)

– Directeur Administratif et Financier : M. Adolf EYI

MINISTERE DU PETROLE

CABINET DU MINISTRE

– Chef du Protocole : Mme Magalie MAGNIMA

GABON OIL COMPANY

DIRECTION GENERALE

– Conseiller du Directeur Général : M. Briwila Rodney BINGANGOYE.

GAB OIL

DIRECTION GENERALE

– Directeur Général : M. Louis Gaston AUBAME

Présidence de la République

– Conseillers du Directeur Général :

MM.

• Brice BOUBENDJE;

• François OWONO MESSIE.

MINISTERE DES MINES

SOCIETE EQUATORIALE DES MINES (SEM)

DIRECTION GENERALE

– Conseiller du Directeur Général en charge de la passation des Marchés : M. Modeste LEMAMI

– Conseiller du Directeur Général : M. Armel OYIEYIE

MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DE L’ELEVAGE ET DE LA PECHE

CABINET DU MINISTRE

Présidence de la République

– Conseillers Techniques :

• Mme MOULENGUI GLADYS

MM.

• MOUDOUNGA Claude ;

• DIBANGOU Jean Louis ;

• OBLIGA Rodrigue.

– Chef du Protocole : M. OLLOMO TOMO Alix

– Chargé d’Etudes: M. BOUNDA MIHINDOU Georges

– Aide de Camp : Maréchal de Logis Chef Major MBADINGA Merins Stevy

– Agent de sécurité : Caporal-Chef Sécurité Pénitentiaire Lenoy LEMBOMA Gertrude

INSPECTION GENERALE DES SERVICES

– Inspecteur Chef de Département Technique : M. EMANE Yves Armand

– Inspecteur Chargé de l’Agriculture : M. EDZANG Vincent

Présidence de la République

SECRETARIAT GENERAL

DIRECTION CENTRALE DES AFFAIRES JURIDIQUES

– Directeur : M. Jean Sylvère MINTO’O

DIRECTIONS PROVINCIALES DES PECHES ET AQUACULTURE

– Directeur Provincial de la Nyanga : M. MOUKOUMBI NGONZA Gaétan

AGENCE GABONAISE DE DE SECURITE ALIMENTAIRE (AGASA)

DIRECTION GENERALE

– Directeur Général : Mme Alya Maheva BONGO ONDIMBA Ep. MAGANGA MOUSSAVOU, confirmée

– Directeur Général Adjoint : Arthur N’DOUNGOU

– Conseillers du Directeur Général :

Présidence de la République

• Mme Zoé NKOUGA LEKOSSO

• Jonas IBIATSI MABIKA

– Chargé d’Etudes du Directeur Général: M. Lloyd Jean OBAME –NGUEMA

DIRECTION DE L’INSPECTION ET DES CONTROLES SANITAIRES ET PHYTOSANITAIRES

– Directeur : Dr. OTORO Bertony Vaky DIRECTION SANITAIRE HALIEUTIQUE:

– Directeur : M. NGUEBA MOMBO Lionel, confirmé

DIRECTION DE L’EVALUATION DES RISQUES SANITAIRES ET PYTOSANITAIRES

– Directeur : Mme BIKET MEBIAME Shela, confirmée

DIRECTION DES OPERATIONS TECHNIQUES

Présidence de la République

– Directeur : Mme MATSANGA MOMBO Nadège Raïssa

DIRECTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE

– Directeur : Mme LOUMA Aurélie Blanche, confirmée

– Chef de service Financier : M. KOUMA AKOUBOU Greg Marvin

– Chef de service Ressource Humaines : Mme OSSAGOU Blisse Pauline

Sont remis à la disposition de leur Administration d’origine : Messieurs

• MBOUSSA BONNET Justin de Dieu • NGUIMA NGUIMA Guy Cédric

AGENCE DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE DU GABON (ADAG)

Présidence de la République

CONSEIL D’ADMINISTRATION

– Président du Conseil d’Administration : Mme MOUSSAVOU Aubierge

– Directeur Général : M. NGANGORI ADAMAS Rolexin, Confirmé

– Directeur Général Adjoint : Mme MOUNOGOU Marie Alida épouse MOUITY MOUKANGY

Chargés d’études :

MM.

• ONDO OMEME Emile Verlain;

• ONDJANI File-Glen.

DIRECTION DU DEVELOPPEMENT DES PERIMETRES AGRICOLES

– Directeur : M. BOUKOUEDE Gildas

INSTITUT GABONAIS D’APPUI AU DEVELOPPEMENT

Présidence de la République

CONSEIL D’ADMINISTRATION

– Président du Conseil d’Administration : M. RETENO Jean Martin

DIRECTION GENERALE

– Directeur Général : Dr. NGWE ASSOUMOU Christian.

– Directeur Général Adjoint : M. NGOKOUBA DULIWI Meryl.

ECOLE NATIONALE DU DEVELOPPEMENT RURAL (ENDR)

– Directeur : M. MOURENDE Guy Aymar

– Directeur des études : Mme OYANE NGOA Rachel Sandrine

– Chef de Département élevage : M. BOUKANGOU Bernabé

– Intendant : M. BANGADI Julien

MINISTERE DES TRANSPORTS

Présidence de la République

CABINET DU MINISTRE

– Conseiller du Ministre : Mme Paule BIKIYE MENDOGO

SECRETARIAT GENERAL

CENTRE NATIONAL DES PERMIS DE CONDUIRE

– Directeur : M. Guy Oscard MAPANGOU (confirmé)

MINISTERE DES NOUVELLES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION, PORTE PAROLE DU GOUVERNEMENT

SOCIETE DE PATRIMOINE DES INFRASTRASTRUCUTRE NUMERIQUES (SPIN)

Présidence de la République

DIRECTION GENERALE

– Directeur Général Adjoint: M. Bertrand MAHOUKOU BITCHINDA

Conseillers du Directeur Général :

• Colonel Norbert MADJOUPA;

• M. Pierre OLIVIERA.

• Mme Joyce LAFFITE

AUTORITE DE REGULATION DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES ET DES POSTES (ARCEP)

SECRETARIAT PERMANENT DU CONSEIL DE REGULATION

– Secrétaire Permanent : M. Brice Edgard PONGA.

AFRICAN COST TO EUROPE (ACE-GABON) DIRECTION GENERALE

Présidence de la République

– Directeur Général : M. Cyriaque Didier KOUMA

MOOV GABON

CONSEIL D’ADMINISTRATION

– Président du Conseil d’Administration : Général BOULET Dieudonné.

SECRETARIAT GENERAL

– Secrétaire Général : M. Fabrice DJOUE

MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES RESSOURCES HYDRAULIQUES

CONSEIL NATIONAL DE L’EAU ET DE L’ELECTRICITE (CNEE)

CONSEIL D’ADMINISTRATION

Présidence de la République

Président du Conseil d’Administration : M. Yves OBISSA

DIRECTION GENERALE

– Directeur Général : M. Claise NKOUKA LEKOGO.

– Directeur Général Adjoint : M. ESSONO ABAGA Ange

– Directeur Administratif et Financier : Commissaire Commandant MARUNDU MA-MBINI Ida Capricia.

SOCIETE DE PATRIMOINE DE SERVIC E PUBLIC DE L’EAU POTABLE, DE L’ENERGIE ELECTRIQUE ET DE L’ASSAINISSEMENT

DIRECTION GENERALE

Présidence de la République

– Directeur du Patrimoine et des Moyens : M. Guy Martial MAKOSSO

– Directeur Financier et Comptable : M. Humphrey Georyan ANTSELEVE

AGENCE DE REGULATION DU SECTEUR DE L’EAU ET DE L’ELECTRICITE (ARSEE)

CONSEIL DE REGULATION

– Président du Conseil de Régulation : M. Alexandre D’OMENELITH ONKOUNI

SOCIETE D’ELECTRICITE ET DE TELEPHONE DU GABON (SETEG) CONSEIL D’ADMINISTRATION

– Président du Conseil d’Administration : M. Christian NYAMBI NDOUTOU

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS

Présidence de la République

FONDS AUTONOME D’ENTRETIEN ROUTIER (FANER)

CONSEIL D’ADMINISTRATION

– Président du Conseil d’Administration : M. Pascal ASSIAMI

LABORATOIRE NATIONAL DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (LNBTP)

CONSEIL D’ADMINISTRATION

– Président du Conseil d’Administration : M. Henri MBIRA NZE.

DIRECTION GENERALE

– Conseiller du Directeur Général : M. ASSARI DE NDOUNA Platini

MINISTERE DU TOURISME ET DE L’ARTISANAT

Présidence de la République

AGENCE GABONAISE DE TOURISME (AGATOUR)

CONSEIL D’ADMINISTRATION

– Président du Conseil d’Administration : Mme Estelle Flore ANGANGOU

MINISTERE DES COMPTES PUBLICS SECRETARIAT GENERAL

DIRECTION GENERALE DU BUDGET ET DES FINANCES PUBLIQUES

• Secrétaires particulieres :

• Judrisca MBANY

• Karine Aimée EYENGBIANG

• Chargés d’Etudes

• Régis MATSIEGUI MBOUMBA

• Carine NZE MELIGHE

• César DIRONDA

• Nadine NSE NZE

Présidence de la République

• Léon-Axel MVE ESSAME

• Nadia MASSOUSSOU

• Orchidée Claire Arnaud MWANGA • Serge Florentin NGA OFFOBO • Daisy ZANG NGUEMA

INSPECTION DES SERVICES

– Inspecteurs des Services

• Bertrant Josaphat OLLIANG ANGONE • Flore ANOUMBO YENOT

• Edith METOGHO

• Alain BOUKA MANGANDA

– Inspecteurs adjoints chargé du pôle audit : • Noelle Stéphanie KOUMBA MANDY ; • Ulga Rachel NTSAME NDONG.

-Inspecteur adjoint chargé du pôle contrôle • Eric Thierry NGOMO MVE ;

Présidence de la République

• Davy MANDZA TSOMO ;

• Igor Régis MEZEME NGOUA.

SERVICE OPTIMISATION DES DEPENSES D’UTILITES PUBLIQUES

• Chef de service : M. Yannick MADOUNGOU.

SERVICE COMMUNICATION ET RELATIONS PUBLIQUES

• Chef de service : M. Loïc Francky ONDO ONA.

SERVICE SYSTEME D’INFORMATION, ETUDES ET STATISTIQUES

• Chef de Service : Mme Lydie MOUSSAVOU MBOUMBA.

SERVICE COURRIER, ARCHIVES ET DOCUMENTATION

• Chef de service : Mme Adèle Nadia NGONE

Présidence de la République

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES

• Chef de service gestion du personnel : M. Yves Vincent KINKE ;

• Chef de service formation et perfectionnement : M. Scott MADJOUPA ;

• Chef de service Accompagnement du Personnel : Mme Marie Mélanie BELLA BIBANG ; • Chef de service gestion du patrimoine : Mme Véréna MENGUE GARNIER.

DIRECTION DE LA PRÉPARATION ET DE LA PERFORMANCE BUDGÉTAIRES

• Directeur: Gecika EYANG MVE

• Directeur Adjoint: Victoire Jemima OMPINDI OWANGA

• Chef de service Recettes de l’Etat : Anselme YOUBI

• Chef de service Dépenses de l’Etat : Grace Léika EKOUAH NKINANA

• Chef de service Performance des Politiques Publiques : Gildas MANO BAYONNE

Présidence de la République

• Chef de service Appui aux Autonomies : Joska Elsa KINGA VANDJI

• Chef de service Etudes et Synthèses : Prisca Virginie MBANG ESSONO

DIRECTION DE LA PROGRAMMATION ET DU SUIVI DES INVESTISSEMENTS

• Directeur : M. Landry Bienvenu BOUEDI.

• Directeur Adjoint : M. Ulrich Paterne EKOME NZOGO.

• Chef de service Etudes de la maturation de projets : M. Dane Barry MAMBOUNDOU KOMBILA.

• Chef de service de la programmation des investissements : M. Dandy EYA ASSOGHO.

• Chef de service Appui à la Gouvernance des projets : Mme Myscane Peggy NONO OTAMI.

DIRECTION DU SUIVI ET DE LA

Présidence de la République

REGULATION DE L’EXECUTION BUDGETAIRE

• Chef de service Régulation Budgétaire : Mme Arlette POATY IBINGA ;

• Chef de service Exécution des Dépenses Centralisées : M. Léandre BATSOUAKA MOUBAMANGOYE ;

• Chef de service de Suivi des Dépenses de Souveraineté : M. Elvis OBAME ;

• Chef de service Surveillance Financière des Autonomies : M. Axel-Davy NZE AKUE ;

• Chef de service Synthèse : M. Ralph Djerry BOUYI LOUNDOU.

DIRECTION DE LA SOLDE

• Chef de service de Gestion des dépenses permanentes et des actes du Personnel : Mme Nanguie Dominique AKOUE OKEMVELE ;

Présidence de la République

• Chef de service Rappels : Mme Germaine NKOT ;

• Chef de service accueil, courrier et documentation : M. Toulli MAYANDJY BOUTOUNDOU ;

• Chef de service Délégation des salaires et des relations avec les établissements financiers : M. Ulrich Kevin NZIENGUI KASSA ;

• Chef de service prévision des dépenses de personnel : M. Serge NZE BIBANG ;

• Chef de service Gestion des personnels d’appuis des unités administratives publiques : Mme Cornelia KOUMBA AYELE ;

• Chef de service Contrôle de l’exécution de la solde et du contentieux : M. Lezin ONDO OBIANG ;

• Chef de service Fin d’activités : Mme Gordhia Aldania MOUTSINGA

Présidence de la République

MBOUMBA ;

• Chef de service Informatique : M. Jacques MOUNDOUNGA IMOUK ;

• Antenne Gendarmerie : Maréchal des logis Chef Major Chris OBIANG MINTSA ;

• Antenne Marine nationale : Second maître Hondry Sylvani ESSONO B.

• Antenne Garde Républicaine :

• Adjudant Romaric NGOMA DIONGA ; • Sergent-Chef Major Arnaud Junior LANGAMA.

DIRECTION DU SUIVI DE LA MOBILISATION DES RESSOURCES

• Directeur : M. Jean Aimé Christian DIWASSA ;

• Directeur Adjoint : Mme Aude Frédéric OLLIANG ;

• Chef de service Financements Intérieurs : M. Fabrice MEGNANE ALLOUMBA ;

• Chef de service Financements Extérieurs : M. Vitae Wilfried BEYEME.

• Chef de service Synthèse : Mme Grâce Olsenne Galinoue KOMBA MOUPINDA.

SERVICES EXTERIEURS

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

DIRECTION CENTRALE DES AFFAIRES FINANCIERES :

• Directeur : M. Ted KOUNA.

UNITE DE CONTROLE BUDGETAIRE PRESIDENCE, TRESORERIE SPECIALE DES ARMEES

• Contrôleur : M. Paul Japhet MOUORY MALIBALA.

PRIMATURE

DIRECTION CENTRALE DES AFFAIRES FINANCIERES

• Directeur : Mme Erline MILONGOU PEPE. UNITE DE CONTROLE BUDGETAIRE :

• Contrôleur : M. Pascal NZOUNDOU.

• Contrôleur Adjoint : Mme Brice Martial BOUCHA BRAHIM.

MINISTERE DE LA REFORME DES INSTITUTIONS

Direction Centrale des Affaires Financières • Directeur : Mme Marie-Jeanne MENGUE. Unité de Contrôle Budgétaire :

• Contrôleur : Mme Noellie LEMBOUDJI LOUDY.

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES, CHARGE DE L’INTEGRATION SOUS REGIONALE ET DES GABONAIS A L’ETRANGER

DIRECTION CENTRALE DES AFFAIRES FINANCIERES

• Directeur : Mme Lucienne NGYOMBA LECKANGA.

UNITE DE CONTROLE BUDGETAIRE

• Contrôleur : M. Saint Daniel KOUMBANGOYE ONDOUNGA.

• Contrôleur Adjoint : Mme Scholastique MAROGA.

MINISTERE DE LA JUSTICE, GARDE DE SCEAUX

DIRECTION CENTRALE DES AFFAIRES FINANCIERES

• Directeur: Mme Prisca Nadège ASSOUNGA. UNITE DE CONTROLE BUDGETAIRE

• Contrôleur : Mme Clarisse MOUTOMBI.

MINISTERE DES NOUVELLES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION,

PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT

DIRECTION CENTRALE DES AFFAIRES FINANCIERES

• Directeur : M. Patrick Lié MOUBELE.

UNITE DE CONTROLE BUDGETAIRE : • Contrôleur : M. Oliva Charles MONDJO.

MINISTERE DE L’ÉDUCATION NATIONALE, CHARGE DE LA FORMATION CIVIQUE

DIRECTION CENTRALE DES AFFAIRES FINANCIERES

• Directeur : M. Christian MBOULOU MVE.

UNITE DE CONTROLE BUDGETAIRE

• Contrôleur : Mme Nadège OYE ONDO. • Contrôleur Adjoint : M. Freddy Thibaud MOUSSAVOU.

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L’INNOVATION

DIRECTION CENTRALE DES AFFAIRES FINANCIERES

Directeur : M. Chrysos ANDJEMBE OKOUMA.

UNITE DE CONTROLE BUDGETAIRE

• Contrôleur : M. Aurelien MENDAME NDONG.

• Contrôleur Adjoint : M. Jean Ernest MBADINGA OLIVERA.

MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA LUTTE CONTRE LE CHOMAGE

DIRECTION CENTRALE DES AFFAIRES FINANCIERES

• Directeur : M. Saint Daniel KOUBANGOYE ODOUNGA.

UNITES DE CONTROLE BUDGETAIRE • Contrôleur : M. Valzère ENGO.

MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DU RENFORCEMENT DES CAPACITES

DIRECTION CENTRALE DES AFFAIRES FINANCIERES

• Directeur : M. Jean Noel EYAMA ONDO.

UNITE DE CONTROLE BUDGETAIRE

• Contrôleur : M. Ruffin Robert BONGO. • Contrôleur Adjoint : Mme Lolita MENVIE DENANOT.

MINISTERE DE L’HABITAT, DE L’URBANISME ET DU CADASTRE

Direction centrale des Affaires Financières

• Directeur : Mme Edwige RETENO WENTCHANDI.

UNITE DE CONTROLE BUDGETAIRE • Contrôleur : M. Carlos Roberto OTOUNGA.

-Contrôleur Adjoint : M. Aristide BEKA B’OKOUA

MINISTERE DE LA CULTURE, DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DES ARTS

DIRECTION CENTRALE DES AFFAIRES FINANCIERES

• Directeur : M. Cédric Davy ONDO ABESSOLO.

UNITE DE CONTROLE BUDGETAIRE

• Contrôleur : M. Martial ONGONE.

• Contrôleur Adjoint : Mme Nathalie Cynthia Théodora POUETT.

MINISTERE DES EAUX ET FORETS CHARGE DE LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT, DU CLIMAT ET DU CONFLIT HOMME-FAUNE

Présidence de la République

DIRECTION CENTRALE DES AFFAIRES FINANCIERES

• Directeur : M. Jean Anicet ENGO LINGOMBE.

UNITE DE CONTROLE BUDGETAIRE

• Contrôleur : Mme Blanche NGOMBET YONI.

• Contrôleur Adjoint : M. Laurent ONGANDAGA.

MINISTERE DU PETROLE

DIRECTION CENTRALE DES AFFAIRES FINANCIERES

• Directeur : Mme Georgina EFFOUHA ABA’A.

UNITE DE CONTROLE BUDGETAIRE • Contrôleur : M. Rodrigue NYAMA.

• Contrôleur Adjoint : Mme Anita Georgina NDONG.

MINISTERE DE LA SANTE ET DES AFFAIRES SOCIALES

DIRECTION CENTRALE DES AFFAIRES FINANCIERES

• Directeur : M. Arsène MINTSA MEYE. UNITE DE CONTROLE BUDGETAIRE

• Contrôleur : Mme Nadine Chantal MBOUL MOUNOMBI.

• Contrôleur Adjoint : Mme Aminata NDAMA TRAORE.

MINISTERE DES MINES

DIRECTION CENTRALE DES AFFAIRES FINANCIERES

• Directeur : M. Ulrich Rosenbrick KILINGUI MOUELE.

UNITE DE CONTROLE BUDGETAIRE

• Contrôleur : Mme Pélagie MAYELE. • Contrôleur Adjoint : Mme Rachel Sabine NDENGUE.

MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DE L’ÉLEVAGE, ET DE LA PECHE

DIRECTION CENTRALE DES AFFAIRES FINANCIERES

• Directeur : M. Sabas

Paterne KOUMBA

UNITE DE CONTROLE BUDGETAIRE

• Contrôleur : Mme Edith KOMBILA. • Contrôleur Adjoint : Mme Cynthia Gwenaëlle MABAKA ISSOUNGUILI.

MINISTERE DES TRANSPORTS, DE LA

Présidence de la République