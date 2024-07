Gabon : certaines fondations bientôt reconnues d’utilité publique

Ecouter l'article

Ce jeudi 20 juin 2024, le Président de la transition, le Général de Brigade Brice Clotaire Oligui Nguema s’est réuni avec les membres du gouvernement de Transition, dans le cadre du traditionnel Conseil des ministres. Au cours de cette rencontre, un certain nombre de projets de décrets ont été adoptés, c’est le cas notamment de celui visant à reconnaître d’utilité publique certaines Fondations.

Le Général de Brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, en sa qualité de Chef d’Etat a présidé le 20 juin 2024, la séance de travail au Palais du bord de mer de Libreville. C’est un projet de décret adopté en Conseil des ministres, qui vise à « reconnaître l’utilité publique de certaines fondations ». Si le communiqué ne cite pas les entités concernées par ce transfert, il pourrait s’agir des Fondations des deux anciennes premières dames, feue Edith Lucie Bongo Ondimba et Sylvia Bongo Ondimba.

Des Fondation enfin dans le plan d’action de l’Etat

Conscient du réconfort que ces fondations apportent aux couches les plus démunies de la population à travers des gestes bienveillants à l’instar des caravanes alimentaires et médico humanitaires, le gouvernement a donc décidé à travers la reconnaissance des fondations de leur démontrer leur importance dans ce processus de transition. « Ces fondations se distinguent par des actions remarquables en faveur du bien-être des populations ». Ainsi, par cette reconnaissance ces organisations fondamentales pourront assurément bénéficier d’un accompagnement du gouvernement de transition.

D’ailleurs le communiqué final du conseil des ministres précise que « Cette reconnaissance constitue une marque de distinction et d’encouragement pour leur engagement exemplaire au service de l’intérêt général et tout en permettant à ces structures d’amplifier leurs actions de solidarité et de développement, contribuant ainsi à l’amélioration des conditions de vie des populations ». Une décision qui s’inscrit en droite ligne avec la vision de Brice Clotaire Oligui Nguema qui milite pour l’inclusion sociale.