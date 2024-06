Gabon : Brice Laccruche-Alihanga n’est pas mort !

Ecouter l'article

Contrairement aux rumeurs répandues sur la toile, l’ancien directeur de cabinet d’Ali Bongo Ondimba n’est pas mort. C’est en tout cas ce qu’assurent ses proches, auxquelles s’additionnent des sources proches de l’Hôpital des instructions des armées d’Akanda (HIAA), contactées par Gabon Media Time ce jeudi 13 juin 2024 aux environs de 14 heures. Bien qu’affaibli et en soins intensifs, Brice Laccruche-Alihanga est vivant.

D’une page à une autre sur toile, le message était le même « BLA est mort ». Pourtant, après vérification par la rédaction de Gabon Media Time (GMT), il n’en est rien. Des sources proches à l’hôpital militaire d’Akanda et parmi les proches de Brice Laccruche-Alihanga soutiennent même que l’intéressé est « en phase de récupération timide ».

Qui est à l’origine de cette Fake News !

C’est la question qui taraude les esprits. Tellement la nouvelle s’est répandue à la vitesse de l’éclair. Infographies en hommage, montages des plus ingénieux, mais dans quelle optique ? Dans une récente communication, son avocat principal, Me Anges Kevin Nzigou, dénonçait un « acharnement des juges ». La cabale sur les réseaux sociaux poursuivrait-elle la même logique ?

Aussi cette permissivité choquante est encadrée par l’article 93 du Code pénal qui dispose en substance que la diffusion ou la reproduction, par quelque moyen que ce soit, de nouvelles fausses, et ce, de mauvaise foi de nature à troubler l’ordre public est punie de 5 ans d’emprisonnement au plus et d’une amende de 3.000.000 de francs au plus. Notons que BLA est sujet à une pile de procès devant la Cour criminelle spécialisée et ce, en dépit de son état de santé plus que jamais critique.