Gabon : appel à une action urgente pour un internet accessible

Selon le classement 2024 de cable.co.uk, le Gabon se classe parmi les pays africains où le coût moyen du haut débit est le plus élevé, avec une facture mensuelle de 77,91 USD. En comparaison, le Cameroun affiche un coût de 56,88 USD, le Togo 34,36 USD et la République du Congo seulement 12,62 USD. Pourtant, le Gabon bénéficie de trois câbles sous-marins internationaux en fibre optique, censés offrir une meilleure connectivité et compétitivité des prix.

Un Marché Concentré et Peu Concurrentiel

Le marché gabonais est dominé par trois fournisseurs d’accès Internet : Moov Télécom, Airtel Gabon et CanalBox (GVA). Airtel Gabon et CanalBox doivent utiliser les infrastructures de Moov Télécom ou de la SPIN, consolidant ainsi le monopole de Moov sur la fixation des prix. Le rapport de l’ARCEP Gabon pour le quatrième trimestre 2022 révèle que Moov Télécom détient 55,5 % des abonnés haut débit, suivi par Airtel Gabon avec 42,7 % et CanalBox avec 1,8 %. Cette concentration crée une situation de duopole et maintient les prix à un niveau prohibitif.

Impact Économique

Pour les entreprises, notamment les startups et PME, les coûts élevés de l’Internet constituent une barrière insurmontable. Par exemple, ANOVA a dû renoncer à un projet de WiFi-marketing avec FMCT à la Baie des Rois en raison d’un devis internet de 60 000 euros par mois. En Côte d’Ivoire, ce même service coûterait 40 % de moins, et en France, seulement 700 euros par mois.

Obstacles à la Transformation Digitale

Le manque d’accès à un Internet abordable affecte également l’administration publique : 56 % des fonctionnaires gabonais n’ont pas accès à Internet dans leur bureau, selon un recensement de 2019-2020. Malgré un taux de pénétration élevé de 121 % en 2022, l’impact du e-commerce sur l’économie gabonaise reste limité.

Privat Ndoutoume souligne que « la vie chère, ce n’est pas seulement le prix de la tomate. » Le coût élevé de l’Internet limite l’accès à l’information, à l’éducation et aux opportunités économiques.

Appel à l’Action

Privat Ndoutoume appelle à des mesures urgentes pour réguler les coûts de l’Internet au Gabon. Il demande une intervention proactive des autorités pour encourager une concurrence saine, réduire les coûts et améliorer la qualité des services. Des politiques publiques et des régulations efficaces sont nécessaires pour briser les situations de concentration et d’entente sur les prix, et pour favoriser l’émergence de nouveaux acteurs dans le secteur des télécommunications.

Il est temps que le Gabon se dote d’infrastructures numériques accessibles à tous pour stimuler l’économie, éduquer les jeunes et améliorer la qualité de vie de chaque Gabonais. Privat Ndoutoume appelle toutes les parties prenantes à unir leurs voix pour exiger des changements concrets et immédiats.

Privat Ndoutoume

Fondateur, ANOVA